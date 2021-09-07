政府擬修例禁犯國安法者任社工　社總指所涉範圍闊：但無得擔心

《港區國安法》去年起實施，至今多名社工涉違《港區國安法》被捕。綜合業界及政府最新風聲，政府計劃今年內修訂《社會工作者註冊條例》，禁止干犯國安法而被定罪人士擔任社工。社會工作者總工會外務副會長張志偉指，業界早聽聞相關消息，包括在註冊條例附件二，加入國安法成拒絕註冊罪行，但他直言附件二中原有罪行如性罪行及謀殺等性質，與國安法是兩碼子的事，加上國安法範圍較闊，除現職社工，亦影響到現就讀社工系的學生：「政府點都會做，無得擔心。」



港區國安法自去年起實施，有指政府擬修訂《社會工作者註冊條例》，禁止干犯國安法罪行者擔任社工。（資料圖片／羅國輝攝）

社工註冊局一名成員反對 定罪者即無法續牌

目前《社會工作者註冊條例》附件二中，列明多項不能擔任社工的罪行，包括虐待兒童、亂倫、強姦、謀殺等，如干犯了相關罪行，只有在社工註冊局「所有成員」同意下，才可獲註冊成社會工作者。張志偉說，若政府修例，國安法定罪者必然無法續牌或註冊，「基本上無可能，註冊局一個人反對就唔得」。

社總外務副會長張志偉認為業界「無得擔心」，如政府決定要做，是事在必行。（資料圖片）

業界料規管陸續有來 下一步或要求社工宣誓效忠

社總外務副會長張志偉表示，早聽聞政府有意將國安法罪行納入附件二中，認為原本列明的罪行如強姦、謀殺，設定時是為保障服務使用者，以免人身安全受嚴重威脅，但國安法罪行牽連甚廣，加上範疇闊，形容為兩碼子的事。

不過，張志偉認為，業界「無得擔心」，如政府決定要做就事在必行。不過，他憂慮國安法演繹闊，如社工協助個案表達對政府及政策不滿、有社工為反修例事件檢控人士提供協助，或者申請國際組織資金推行服務，是否都會違法。

張說，維護社會公義是社工工作一部分，有同工或擔心修例對行業的影響，令到更多人手離開亦不出為奇，且預計除了修例，政府亦會研究社福界宣誓，以加強對業界的規管。

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政府亦擬修改《職工會條例》禁犯國安法人士任工會理事

除了修訂《社會工作者註冊條例》，禁止干犯國安法罪行者擔任社工，亦有指政府擬修訂《職工會條例》，如工會理事違反國安法，亦會被取消資格。

本身是註冊社工的工聯會立法會議員郭偉強表示，社工註冊局有既定機制包括紀律聆訊，處理社工違法等紀律事宜，他認為可再進一步就修例作出討論。