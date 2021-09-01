政圈風聲｜駐港領事怨21日檢疫太嚴　港府爭通關「先安內後攘外」

新冠肺炎疫情持續，Delta變種在全球多國爆發，香港收緊外來人士檢疫限制，多個國家來港人士均需要在指定酒店檢疫21日。外國商會一直質疑香港檢疫期太長，據聞有行政會議成員反映，收到外國駐港領事投訴檢疫措施太嚴，但目前港府首要目標是爭取先與內地通關，海外通關只屬其次。



外商稱港防疫增不確定性 情況未改企業或外流

目前從高風險地區來港的旅客，均需要在指定檢疫酒店隔離21日，期間進行4次檢測，而已接種疫苗人士，則需要14天隔離檢疫，其後7天自行監察，並於抵港第16及第19天接受強制檢測。

不過，本港檢疫制度較全球大部份地區嚴密，令不少外國商會頗為不滿，香港歐洲商務協會上月曾去信特首林鄭月娥，指香港實行嚴厲的防疫隔離政策，威脅香港作為國際金融中心的地位，又指商會過去兩年開始討論香港的角色，包括要在香港保留多少僱員，以及在可預見時間內，能否不受太大限制地往來亞洲不同地區，若情況未有改善，企業須重新考慮將部分業務遷往外地。

林鄭月娥昨日（8月31日）出席行會前見記者，表明香港要爭取與內地逐步有序通關，必先做好外防輸入、提高疫苗接種訊，直指很多在香港的商會其實最希望與內地通關，這些海外企業來香港，往往因為有一個很好的平台進入內地，「當大家的目標都希望能夠盡快與內地通關時，就更加需要外防輸入。」

有建制中人指，香港雖然已一段時間本地零確診，但每日仍有零星輸入個案，特別是Delta新變種病毒殺傷力強，聞說內地方面對港府遲遲未嚴格做到「外防輸入」有微言。他指，內地與香港通關沒有硬指標，香港要先做好自身，包括提高全民疫苗接種、堅守外防輸入，才有條件跟內地商討。

據聞，行會亦曾討論過隔離檢疫21日的安排，有人反映收到外國駐港領事投訴，認為21日檢疫期相對其他地方是太長、太嚴，世界大多數地區都沒有這麼嚴格的檢疫措施，認為會限制營商。一名行會成員指，部份外國領事指所屬國家的商務客來港成本太高，包括21日時間成本、檢疫隔離所需的成本，希望港府考慮參考外國做法，放寬檢疫規定。

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀則指，有外商曾向她反映檢疫太嚴問題，希望衛生部門可審視情況，但對政府來說，與內地通關的位置放得很高。

政府爭通關兩難下有取捨

有政府中人指，目前最重要是與內地通關，必須嚴防海外輸入個案，若香港「打開門口」放寬國際關卡，可能有很多個案輸入，又指政府當然明白外商有困難，但政府已定出爭取通關優次，兩難之下一定有取捨，在21日隔離這一點只能「守得好死」。