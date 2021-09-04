新冠肺炎｜與內地通關無期　邱騰華稱仍在溝通　料兩地安排存不同

本港疫情漸趨穩定，但與內地通關仍遙遙無期。商務及經濟發展局長邱騰華今日（4日）出席港台節目時強調，當局的防控政策並非「鐵板一塊」，不會放過任何放寬防疫措施的機會。港府一直有和内地就通關保持溝通，但在一國兩制下，香港和内地的雙向安排並不完全等同。

邱騰華強調，港府會在適當時候作出調整，早前便利由身處內地及澳門港人返港的「回港易」安排，已經反映得到。



商務及經濟發展局長邱騰華今日（4日）出席港台節目時表示，政府考慮衛生安全，不會放過任何放寬防疫措施的機會，(資料圖片/盧翊銘攝)

邱解釋，内地人口多，對輸入確診個案會比較緊張，港府除與内地密切商討通關外，亦努力調整不同地區人士來港安排。不少港人在內地設廠，現時回港可豁免檢疫。另外，對於平衡高風險地區安排及港人日常生活不受影響，已調整針對印尼和菲律賓到港人士安排，方便外傭來港，強調當局的防控政策並非「鐵板一塊」。

邱︰防疫策略非只有「清零」或「與病毒共存」兩個選擇

對於入境限制與不同行業受疫情的影響，邱騰華表示，本港未能全面通關，不等於無法做生意，被競爭對手超越。他說，本港會展業最近已經逐步恢復，明年起的未來5年，亦會有大型創新科技國際會議在港舉辦。專家和醫生或許認為，社會上一宗確診個案都嫌多，但政府的角色是檢視疫情下措施，有多少調整空間或作出支援，並非只有「清零」或「與病毒共存」兩個選擇，而是中間找出平衡政策協調。

+ 1

做好防疫後 相信更多地區願開放予港人免檢疫入境

另外，早前港府與新加坡宣布「旅遊氣泡」計劃終止。邱說，旅遊氣泡下，兩個地區會形成共同體，若在情況不對等下實施互通，市民必定有憂慮，認為每個地方當然都希望有序恢復互通往來，只要香港防疫做得好，除新加坡以外，相信有更多地區願意讓本港居民免檢疫入境。港府會持續審視情況，設立互通渠道。