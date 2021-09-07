時昌迷你倉大火死因｜經理指下屬報告語氣平淡　誤以為火勢不大

牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，兩名消防員不幸殉職，他們的死因研訊今（6日）續。時昌助理物業經理出庭作供，他稱其工作需要到區內多個倉巡視，案發當日事發貨倉的下屬致電告知他發生火警時，他指下屬報告情況的語氣平淡，令他誤以為火勢不大，才叫下屬嘗試滅火筒救火，自言：「我有嗌佢等埋我，但我無叫佢等埋我先報警吖嘛。」他又指：「報唔報警唔係我定，我唔係第一身係現場…唔通我叫佢唔報警，佢又真係唔報警咩？」



九龍灣淘大工業村時昌迷你倉於2016年6月21日發生四級大火，焚燒了5日4夜，至6月25日才被火救熄，高級消防隊長張耀升(30歲)及消防隊目許志傑(37歲)分別於6月21日及23日救火期間殉職，死因庭正就二人的死作研訊。

大廈消防非由時昌負責

時昌助理物業經理呂國榮供稱，他主要負責不定期巡視九龍灣等6個地區的業務，直接向時景恆負責。若分區有設備要維修或更換須向呂報告，至於大廈的消防設備則並非由時昌負責。另迷你倉設有電燈及風扇，由客戶自行開啟，設有倒計時關閉裝置，運行約1小時會關閉。至於倉內3部冷氣機則會定時輪流運作，每一部開啟4小時便會休息一至兩個小時。

時昌助理物業經理呂國榮稱，其下屬致電向他報告火警時語氣平靜，令他誤以為火勢不大，故才叫下屬嘗試用滅火筒救火。(劉安琪攝)

公司大部份文件在大火中燒毀

呂續指，分區經理每星期都要巡倉3次，並填寫每一層的巡倉簿，另需填寫每星期檢查清單、每月一次的巡倉報告，若有設施損壞則須在公司雲端上填寫維修報告。惟公司的雲端系統曾遭黑客入侵，加上忘記了帳號密碼，某部份不太重要的文件遺失。呂自言習慣將一些公司文件存放在電腦及USB中，公司沒有規定員工一定要將一些重要圖則及圖表上載至公司伺服器。另他們習慣將公司大部份文件存放在涉案迷你倉的3樓及4樓儲物室中，因此大部份文件都在大火中被燒毀。

間中在倉內發現煙頭

根據涉案迷你倉的2016年的巡倉報告，設施維修部份中顯示，3樓至7樓均缺乏貓頭鷹燈，呂解釋指該些樓層曾進行過改動，因而會有東西欠缺。提及在清潔部份中特別列明一項為「煙蒂」，呂表示倉內嚴禁吸煙，但他們間中仍會發現煙頭，有導致火警的危險，所以會特別留意。

時昌迷你倉的大火焚燒108小時才被救熄，兩名消防員殉職。(詳看下圖)

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以為火勢不大才叫下屬用滅火筒

呂憶述當日突然收到區域經理黃家晉的電話，黃語氣平淡地向其表示「3樓有火」，呂因而認為火勢不大，故僅叫他試下用滅火器，並立即通知老闆時景恆。不久後，黃再次來電指火已熄滅，呂則指示其去買些毛巾。呂約於30分鐘到達現場，黃向其表示管理處已有人報警，惟黃昨作供時稱不知道是誰報警。另呂指，黃在兩次通話中均沒有提及是否需要報警一事。

是否報警應由現場人士決定

張耀升家人代表大律師曾藹琪其後質疑，涉案樓層約有301個儲物室，其中有些走廊未如呂早前所言至少有一米闊，呂回應：「因為我地都唔會攞呎去度。」曾隨即問呂當時有否盡量不要報警的顧慮，呂稱：「報唔報警唔係我定，我唔係第一身係現場…唔通我叫佢唔報警，佢又真係唔報警咩？」呂同意是否需要報警應由現場人士決定，但否認曾叫黃等他到場才報警。曾再問：「我想問報警有咩唔好處？」呂表示：「可以自行撲熄，點解要驚動警方？」又指：「佢又唔係話3樓火燭…你可以話我當時理解錯誤！」

案件編號：CCDI-333/2016(SH)、CCDI-334/2016(SH)