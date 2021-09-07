東涌線延線初步設計曝光　東涌東站建於地面　東涌西站設地底

造價涉約187億元的東涌線延線項目，再有更多細節曝光。路政署及港鐵近日向離島區議會提交文件，交代項目最新進展，其初步設計已大致完成，現正進行詳細設計階段，另港鐵公司已聘用獨立顧問公司進行環境影響評估研究，料報告可於今年第4季提交予環境保護署。

時間表方面，料項目可於2023年動工建造，並在2029年竣工。



東涌線延線的初步設計已大致完成，主要涉及「東涌東段」及「東涌西段」。(離島區議會文件)

東涌西站將設於滿東邨一帶。（資料圖片）

第4季向環境保護署提交環境評估研究

東涌線延線項目，是2014年發展局提出的《鐵路發展策略2014》建議七個鐵路方案之一。根據路政署及港鐵公司向離島區議會提交的文件所示，東涌線延線的初步設計已大致完成，項目現正進行詳細設計。港鐵及有關部門正按初步設計準備鐵路方案的刊憲文件，另已聘用獨立顧問公司進行環境影響評估研究，料可於今年第4季向環境保護署提交。當局則預料可於今年年底，根據《鐵路條例》就東涌線延線項目的鐵路方案刊憲，諮詢公眾。

東涌線延線項目主要分為兩部分，包括「東涌東段」，將於東涌東填海區建造擬議的東涌東站，並涉及對現有東涌線約1.2公里長的路軌進行改道。該站為地面車站，設有高架車站大堂；「東涌西段」則會將從現有東涌站的鐵路隧道向西延伸約1.3公里，於逸東邨以西建造擬議的東涌西站。該站為地底車站，將成為未來東涌線的新終點站。

港鐵預計，東涌線延線工程項目料於2029年竣工便利居民往返市區。(港鐵網上虛擬資訊中心截圖)

路政署及港鐵指，已透過多種方式和渠道，持續向地區持份者，包括區議員、鄉事委員會委員、居民代表、環保團體、大嶼山發展關注團體等作簡介及交流意見。