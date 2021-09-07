李家超今午視察竹篙灣外傭檢疫設施　具體安排將於本周公布

行政長官林鄭月娥今日（7日）宣布，供外傭檢疫的800個竹篙灣單位將於本月20日起供使用，開放前一周可供預約。政務司司長李家超今日到場視察工作進展，並稱在外等候來港外傭很多，惟政府必須確保「外防輸入」政策，在風險可控情況下，逐步有序地讓外傭來港，協助僱主照顧家人。有關具體安排將於本周稍後公布。



政務司司長辦公室表示，在勞福局局長羅致光、食衞局局長陳肇始、勞工處處長孫玉菡及民安隊處長羅仁禮陪同下，李家超到檢疫中心視察籌備工作，並聽取各部門介紹最新工作進展。檢疫中心由政府自行營運，各部門現正加緊準備場地和人手調配、開發電腦預約系統和付款安排，以及制訂保安、清潔、運輸、檢測、膳食、物資採購等各項營運細節，籌備工作進展良好。

政府目標是在本月20日開放使用檢疫中心第一期及第二期共800個單位.。（資料圖片／廖雁雄攝）

政府現時目標是在本月20日開放使用檢疫中心第一期及第二期共800個單位，並預計於開放前約一星期啓用電腦預約系統。有關具體安排將於本周稍後公布。

連同早前參與的檢疫酒店提供的409個房間，全港將提供約1,200個單位予從不同國家抵港的外傭進行強制檢疫，持有由印度、印尼、馬來西亞、巴基斯坦、菲律賓或泰國相關主管當局發出，並符合指定格式疫苗接種紀錄的外傭，須入住指定檢疫設施。