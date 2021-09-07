海外醫生｜食衞局擬要求僱主評核醫生4項核心才能　包括醫療知識

政府提出修例放寬引入海外醫生門檻，容許非本地培訓的醫生經「特別註冊」方式來港工作，在新方案下這些海外專科醫生只需受聘5年，期間被僱主評為表現稱職和令人滿意，便可免除考試，獲「正式註冊」。

不過，政府一直未公布評核的準則和方式，直到食物及衞生局今天（7日）向立法會提交文件中才披露，政府計劃與四間公營醫療機構商討，在現有的評核制度中，加入一些醫生「共通的核心才能」以作考核，例如醫療知識應用、以病人為本的醫護服務、臨床診斷、誠信和團隊合作等。



食衞局向立法會呈交的文件表明，醫院管理局、衞生署、香港大學及香港中文大學多年來已建立各自的制度以評核醫生表現，由於四間公營醫療機構的工作性質不同，例如有臨床、教學或研究工作，政府難以要求四間機構統一其評核 機制。

為了更客觀地評核特別註冊醫生的表現，食物及衞生局計劃與四間公營醫療機構商討，在他們現有的評核制度中，加入一些醫生共通的核心才能以作考核，例如醫療知識應用、以病人為本的醫護服務、臨床診斷、誠信和團隊合作等。

政府計劃與四間公營醫療機構商討，在現有的評核制度中，加入一些醫生「共通的核心才能」以作考核海外醫生。（資料圖片／余俊亮攝）

局方表示，亦計劃要求四間公營醫療機構須定時就特別註冊醫生的表現作評核，並適時給予意見，以確保醫生的表現稱職和令人滿意。局方指出，若有個別特別註冊醫生的表現未能令人滿意或令人信服其表現稱職，四間公營醫療機構將不予續約，令其無法符合取得正式註冊的條件。不過，文件未有列明「定時評核」是多久一次、如何才會獲評為「未能令人滿意或令人信服其表現稱職」等資料。

文件提到，2020/21年度醫管局的全職醫生整體流失率是4.1%，共有256名醫生離職，離職率最高的專科是婦產科，達6.4%；其次是眼科和放射科，各有6%。局方又預計，由今年度起至2025/26年度期間，共有412名醫生達到退休年齡。

局方表示，現時在香港醫學專科學院轄下的14間專科學院中，有9個已接受或願意接受非本地培訓醫生以進行專科培訓，包括社區醫學、急症、家庭醫學、內科、婦產科、眼科、兒科、病理學和精神病學。餘下5個尚未完全準備向非本地培訓醫生提供專科培訓的學院，是麻醉科、骨科、耳鼻喉科、放射科 和外科。

局方又指，截至今年9月1日，共有39名非本地培訓醫生以有限度註冊形式 在醫管局工作，其中17人已持有醫專認可專科資格，並獲聘為副顧問醫生。另外有7名有限度註冊醫生現正接受在職專科培訓，涉及急症、家庭醫學、內科 和兒科；另有1名有限度註冊醫生已完成急症科的專科培訓，並獲頒授醫專院士名銜。

局方在另一份文件提到，會在下一輪醫療專業人力推算工作中，考慮特別註冊制度的初步成效，並研究新制度如何有助紓緩醫生人手短缺的問題。