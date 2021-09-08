上半年錄196宗外賣速遞意外　勞工處：若涉僱傭關係　平台需負責

外賣平台於疫情下生意大增，與此同時，涉及外賣車手的交通意外亦見頻生。運輸及房屋局局長陳帆今（8日）書面回覆查詢時指，當局未有備存涉及食物外送平台速遞員的交通意外宗數，但今年首6個月錄得32宗與外賣速遞相關的嚴重受傷個案；另有164宗輕微受傷報告。

至於外送速遞員勞工保障方面，陳帆引述勞工處指，視乎個別工作的具體情況，假如雙方實質上存在僱傭關係，平台公司必須就所僱用的平台速遞員的法定僱傭權益負起責任。港府亦會進一步研究涉及外送員的勞工權益政策。



外送員既屬自僱，但工作時又與受僱相似，近年亦不時有外送員於工作期間發生交通意外。（資料圖片／吳煒豪攝）

根據警務處數字顯示，今年1月至6月期間，共有32宗涉及外賣速遞相關的嚴重傷亡個案，電單車佔24宗，單車則涉8宗。此外，警務處亦錄得164宗涉及電單車的輕微受傷數字。



工聯會立法會議員陸頌雄關注，外送員受傷後的僱員補償，以及勞工權益保障。陳帆引述勞工處指出，外送平台公司與速遞員的合作關係和條款不斷演變，需要視乎個別工作的具體情況，假如雙方實質上存在僱傭關係，平台公司必須就所僱用的平台速遞員的法定僱傭權益負起責任。

勞工處更表明，港府會繼續留意不同地區，保障外送平台速遞員的勞工權益政策，再作出進一步研究。

疫情下，不少打工仔失業，轉投外送平台「步兵」或「車手」。(資料圖片)

陳帆︰會提醒騎單車及駕駛電單車人士遵守交通規則

在道路安全方面，陳帆則引述運輸署則指，一直聯同道路安全議會和警務處進行宣傳及教育活動，提高道路使用者的道路安全意識。近年相關部門及道路安全議會，正致力宣傳單車及電單車的安全信息，例如透過網上資訊平台、社交媒體平台及宣傳刊物，發放有關單車及電單車安全的網上短片及資訊，提醒騎單車及駕駛電單車人士，須時刻遵守交通規則等。警務處會繼續推動相關持份者，包括外賣速遞公司及單車會，推廣單車及電單車安全。