失業率跌至5％勝預期　19.8萬人無工開　消費行業改善顯著

隨著疫情緩和，失業率進一步回落，政府今日（18日）公布最新失業率再跌0.5個百分點至5%，但仍有19.8萬人無工開。至於就業不足業率亦由上一期的2.5%，下跌至2.4%。



就業不足率跌至2.4%

政府統計處今日發表的最新勞動人口統計數字，經季節性調整失業率由4至6月的5.5%下跌至5月至7月的5%。就業不足率亦由上一期的2.5%下跌至2.4%。失業人數（不經季節性調整）則減少14,700人至198,400人。

(資料圖片)

大多數主要經濟行業的失業率及就業不足率均見下跌，失業率方面，建造業和零售、住宿及膳食服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於運輸業。

消費旅遊行業跌幅顯著 餐飲服務活動業跌1.4個百分點

按行業分析，大多數經濟行業的失業率在二零二一年五月至七月較上一個三個月期間下跌。其中，與消費及旅遊相關行業、即零售、住宿及膳食服務業合計的失業率下跌0.9個百分點至7.6%，當中餐飲服務活動業的失業率下跌1.4個百分點至8.6%。同時，建造業和藝術、娛樂及康樂活動業的失業率亦錄得明顯下跌。

勞工及福利局局長羅致光.。（資料圖片）

勞工市場前景存不確定性 羅致光籲接種疫苗

勞工及福利局局長羅致光表示，隨着經濟復蘇，加上消費券計劃的幫助，勞工市場應會繼續改善。不過，羅致光強調經濟及勞工市場仍面對不確定性前景，主要源於更具傳染力的變種病毒在全球多個地方傳播，因此社會各界必須協力實現更廣泛的疫苗接種，為經濟持續復蘇及勞工市場進一步改善打穩基礎。

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