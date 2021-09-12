婆婆被兒子阻打針不敢出街致失眠　經評估病情穩定　打針後變開朗

本港長者新冠肺炎疫苗接種率偏低，很多人誤以為長者有長期病患，會增加接種疫苗的風險。一名有長期病患的72歲婆婆，因被兒子阻止接種疫苗，又擔心出街會感染而失去社交生活，終日悶悶不樂及失眠。後來經藥劑師評估，認為病情穩定適合接種疫苗，接種首劑疫苗後沒副作用，放心晨運及與老友飲早茶，重拾昔日笑容。

撰文: 香港醫院藥劑師學會會長崔俊明



一名本身有心律不正、高血壓及高膽固醇的72歲婆婆，需服食薄血藥預防中風，以及降血壓藥及降膽固醇藥，並要定期抽血檢查凝血指數及膽固醇指數。

兒子擔心母接種疫苗後中風阻打針

婆婆由兒子陪同到公立醫院的藥劑師診所覆診，顯得悶悶不樂，向藥劑師提到不知道自己是否適合接種新冠肺炎疫苗時，兒子有點不耐煩地說：「唔駛問啦，都話你唔適合打」。原來兒子阻止她接種疫苗，怕她本身有多種長期病患承受不了，接種疫苗後會有中風等危險，得不償失。

領展旗下樂富廣場早前辦打針派米活動，吸入不少長者到場打針。（資料圖片/鄭子峰攝）

婆婆想接種疫苗又不敢，沒有打針下怕受感染而不敢出街，放棄晨運及與老友飲早茶，導致心情差、沒胃口及失眠，體重也輕微下降。婆婆的兒子其實非反疫苗，他自也已接種疫苗，只是誤以為長者有長期病患不宜接種疫苗。

藥劑師評估婆婆的病情，確定她的凝血指數、血壓及膽固醇指數符合標準，病情穩定，適合接種疫苗，婆婆聽到後鬆了一口氣。兩個月後婆婆再覆診，整個人截然不同，因她接種首劑疫苗後身體沒大礙，只是針口有輕微痛楚及有點疲累；她放心恢復晨運及飲早茶，人立即變得開朗，胃口好了及沒有再失眠。

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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三高病人穩定可打針

不少有三高，即高血壓、高血脂及高血糖的病人，尤其是長者，對自己是否適合接種疫苗都有疑慮。其實只要三高病情控制穩定，都適合接種。病情穩定是指如最近半年醫生沒有加藥或轉藥，不少病人會在家量血壓或篤手指驗血糖，正常血壓是上壓不超過130至140，下壓不超過80(數字只作參考)。

崔俊明表示，三高長者如病情穩定亦適宜接種疫苗。 （資料圖片／高仲明攝）

正常糖化血紅素指數不超過6.5，部份病人雖然依時服藥，但糖化血紅素未能控制在6.5以下；不過只要指數一直穩定，沒有惡化，也可接種疫苗。血脂必須靠抽血來確定是否正常，長者會定期覆診及抽血，不需接種疫苗前額外做身體檢查；如兩個月前抽血結果正常，也適合接種疫苗。

頭痛或血壓高、常口渴或血糖高

長者也可留意是否出現病情不穩定的症狀，如血壓高可致頭痛，血糖高可致排尿次數增加及經常感口渴。當長者有以上症狀，應立即求醫，除了是血壓高或血糖高，也可能身體有其他問題。

服食薄血藥的病人一般擔心針口會出血，只要凝血指數正常，也適合接種疫苗。用於接種疫苗的針很幼，只需接種後按著針口稍長時間，並有足夠休息，便不需擔心。

長者感染後出現併發症或死亡風險，較接種疫苗引致副作用的風險大；除非有對疫苗成份敏感等問題，否則長者應接種疫苗。

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