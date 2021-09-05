東京殘奧視覺盛宴中落幕　港將朱文佳奪銀任持旗手畫上完美句號

東京殘奧會在周日（5日）正式曲終人散，閉幕禮在晚上於主場館國立競技場舉行，標誌住13日盛會正式告終。疫情下典禮依舊閉門進行，閉幕禮概念為「 和諧的雜音」（Harmonious Cacophony），意指融入差異的世界，依然充滿色彩。



🏅東京殘奧．港隊動向．不斷更新🏅

香港隊在今屆殘奧會以2銀3銅謝幕，香港代表團由今日贏得羽毛球SH6級單打銀牌的朱文佳擔任閉幕持旗手。

在閉幕日勇摘SH6級羽毛球單打銀牌的朱文佳擔任閉幕持旗手。（路透社）

閉幕禮在年輕藝術表現者演奏樂器與活力舞蹈展開，藉以音樂和舞蹈傳遞意味改變人生的「殘奧效應」。東京奧組委會長橋本聖子偕國際殘奧委會主席帕辛斯及文仁親王進場。其後6名持旗手持日本國旗進場，當中包括游泳金牌得主山田美幸等運動員。持旗手隨後將旗幟轉交自衛隊員進行升旗禮，日本國歌《君之代》緩緩奏起。

閉幕禮在活力歌舞中正式展開。（Getty Images）

朱文佳：希望下屆再見

其後各國運動員陸續進場，香港羽毛球代表朱文佳手持香港區旗一人進場，以96金60銀51銅連續5屆蟬聯夏季殘奧會獎牌榜和金牌榜第一的中國隊，則由奪得銀牌的女子輪椅籃球員張雪梅擔任代表團閉幕旗手。

因着羽毛球是東京殘奧新增項目，首奪得奧運獎牌的朱文佳對擔任持旗手感到榮幸：「相當開心，特別是在取得銀牌後，能代表香港以持旗手身分參與閉幕禮，是一個榮幸，為殘奧畫上完美句號。希望下屆殘奧都看到大家。」

阿富汗兩名代表雖然錯過開幕禮，能在閉幕禮手持國旗為難得的殘奧會作結。（Getty Images）

阿富汗選手持旗進場 閉幕後或到澳洲

在視覺盛宴中，阿富汗兩名運動員歌達達迪（Zakia Khudadadi）和拉蘇里（Hossain Rasouli）亦手持國旗登場，二人因國家局勢持續混亂，原定能提前到東京備戰的二人一度滯留當地而錯過開幕禮。兩人在國際殘奧會保護下，由喀布爾輾轉來到東京參賽，一圓參加殘奧的夢想。

二人持旗進場時，向現場人士及鏡頭揮手，並展露笑容。據日媒稱，二人在閉幕禮後，將以難民身分接受澳洲政府保護。

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高中生音樂家SASUKE在表演中演繹被殘奧會場面感動的少年，他2歳開始習舞，5歲已會作曲，是日本天才音樂家。（Getty Images）

奧林匹克旗幟之後緩緩落下，由東京都知事小池百合子，交予國際殘奧委會主席帕臣斯，再轉交予巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo），象徵由巴黎接棒。

在帕臣斯及橋本聖子致辭後，大會宣布東京奧運圓滿結束。

殘奧會閉幕表現：（按圖放大）

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東京奧運閉幕｜奧運聖火緩緩熄滅 巴黎正式接棒 2024花都再聚首

▼奧運由東京到巴黎 ▼

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