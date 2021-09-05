東京殘奧｜視障女跑手疫情下藉跑友力量鍛煉　一起牽着的繩叫羈絆

東京殘奧閉幕日賽事，日本44歲女跑手道下美里在視覺障礙T12級馬拉松摘金，賽後她說：「在最棒的領跑員及朋友陪伴下抵達終點。」



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44歲的道下美里今天在領跑員帶領下，以3小時00.50秒奪金，這是她自2016年里約殘奧摘銀後，連續兩屆出賽都取得獎牌。

今天開賽後，她便跑在領先集團內，雖然在20公里前被其他跑手超越，但她在25公里從後追上，在30公里過後開始加速，最終拋離對手率先衝線。

道下美里終在東京殘奧取得金牌。（Getty Images）

「在最棒的領跑員及朋友陪伴下抵達終點。」道下在奪金後笑着說。道下在小學4年級時罹患角膜疾病，在初中喪失右眼視力，其後左眼視力也衰退，20多歲時視力已衰退到只能稍微感受到光線的程度。

她不得不放棄廚師工作，一度意志消沉；不過，她在28歲接觸田徑，一切在31歲練習馬拉松後出現變化。

不僅是個人的堅持，道下美里藉領跑員與朋友的力量，登上奧運最高頒獎台。（Getty Images）

5年前在里約屈居第2，本來以為自己也為銀牌感到高興，在頒獎台上聽到別國國歌奏起時，卻流下不甘的眼淚，心裏暗下決心：「我要在東京取得金牌」。

往後5年間，她日復日堅持鍛煉，一個月跑700公里，2017年刷新了世界紀錄，去年更兩度改寫自己的世界紀錄時間。在這一天取得金牌前，她經歷的絕不簡單。

5年前里約殘奧，第2名的道下與領跑員高興相擁，卻在頒獎台上流下懊悔的眼淚。（Getty Images）

有視覺障礙的道下，不能一個人跑步，在比賽中由2名領跑員帶領，惟平時在街道練跑時，需約10人的跑者幫忙下才能訓練。去年在新冠肺炎爆發下，市民在防疫措拖下難以聚集和外出，讓她感到焦急。然而跑步的戰友伸出了援手，「跑吧！在沒有人的大清早練習便沒問題吧。」

就這樣，過去一年許多個天還未亮的日子，她與2、3名跑友結伴在郊外練跑，一起牽着的繩叫作羈絆，她在戰友陪伴下跑過曾以為不可能的路。

羈絆的力量，道下一直背負着領跑員與朋友的期望而戰。（Getty Images）

「馬拉松很辛苦、很長距離，着實會令人很想放棄。很多人都不明白跑馬拉松的人是如何樂在其中。當然會有辛苦的時候，但我學會靠自己變得積極。」道下初接觸田徑是為了減肥，然而在轉向長跑的這15年間，她以享受的心情跑步，甚至讓自己變得積極，「我不想以消沉的心情過人生。」

現在，笑容更成了道下的標誌，「笑能凝聚人心，笑臉是相遇的通行證」，道下笑容滿臉地說。

這一次，道下在頒獎台上流下喜悅的眼淚。（Getty Images）

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