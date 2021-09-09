廉署起訴香港設計中心前經理涉瞞丈夫受益　騙值逾39萬元推廣計劃

廉政公署昨日（8日）落案起訴香港設計中心前經理趙嘉慧，控告他涉嫌欺詐及企圖欺詐，在委聘兩間供應商為五個政府資助項目提供服務時，涉及「設計智識周」及「設計營商周」計劃，隱瞞其丈夫在有關供應商的財務利益，涉案合約總值逾39萬元。被告已獲廉署准予保釋，以待明日（10日）在西九龍裁判法院答辯。



廉政公署。（資料圖片）

被告趙嘉慧（41歲），案發時是香港設計中心的伙伴拓展及市務傳訊經理，是由公帑資助的設計推廣機構，被告負責籌辦計劃以推廣香港的創意及設計思維，現被控共五項罪名，即四項欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條；及一項企圖欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條及《刑事罪行條例》第159G條。

案情指，被告負責「設計智識周」及「設計營商周」的市場推廣及宣傳，該兩個計劃均由公帑資助。被告涉嫌於2019年3月至2020年2月期間，向香港設計中心推薦一間供應商，為該兩個計劃下的四個市場推廣項目提供服務。而另一間供應商亦就一個網頁更新項目向香港設計中心提交了報價單。

其中四項控罪指，被告涉嫌於2019年3月14日至2020年6月16日期間，向香港設計中心隱瞞及沒有向該中心披露，其丈夫於該兩間供應商擁有直接或間接的財務利益，並意圖詐騙而誘使香港設計中心委聘，就其中三個市場推廣項目及一個網頁更新項目提供服務。

餘下一項控罪指，被告涉嫌於2020年2月14日，向香港設計中心隱瞞及沒有向該中心披露，其丈夫於上述其中一間供應商擁有直接或間接的財務利益，並意圖詐騙而企圖誘使香港設計中心委聘，就「設計智識周」計劃的餘下一個市場推廣項目提供服務。上述有關做法會導致被告丈夫獲得利益，或香港設計中心蒙受不利。

廉署調查發現，上述五個項目合約總值逾39萬元，該兩間供應商獲判授其中四個項目，而餘下一個項目則因相關計劃取消而不獲判授。

香港設計中心在廉署調查案件期間提供全面協助。