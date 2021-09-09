01分析｜商界批北上難　「港康碼」已準備就緒一年　兩因素落閘

本港疫情趨穩，商界關注何時與內地恢復通關，倡港府加快推出「港版健康碼」，以便與內地及澳門接軌，更有人倡「自願通關」加裝追蹤功能。

據資料，香港健康碼去年已研發完成，技術上已準備好，據了解，港府一直有吸納商界意見向內地獻計求通關，包括曾建議局部開放商會名額，以打齊兩劑疫苗及呈抗體報告為先決條件，換取縮短檢疫期，及願逗留日數設限等，均未獲接納，即使年中曾傳出僅限港澳互通亦煞停，關鍵在於內地及明年冬奧會，故消息估計短期內通關有難度。



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近日建制派輿論催促港府加快推出「港版健康碼」，包括港區全國政協委員屠海鳴、行會成員經民聯林健鋒等。特首林鄭月娥昨日（8日）出席立法會時，被追問「港康碼」，會上建議包括先試行深港互通，工聯會麥美娟更直接建議，在現時「安心出行」加裝追蹤功能，與內地的「健康碼」接軌。林鄭月娥表示，內地提出任何有利通關的先決條件，特區政府都會盡力達致。另已向中央提出就兩地通關問題進行「專家對接」，商討通關所需條件。

據資料，港府於去年8月提出，香港健康碼已研發完成，只記載出入境所需的個人資料，包括姓名、性別、出生日期、證件號碼和聯絡電話，以及醫療檢測機構名稱和有效核酸檢測結果，作入境健康申報用途，並無任何追蹤功能。當時已有政黨提出使用健康碼進出本港某些地方，行政長官林鄭月娥回應提到，香港健康碼旨在方便出行，如引伸至進出公眾地方會出現不公平現象，不切實際。本地出入紀錄落實使用「安心出行」。

曾商港澳互通終告吹 因考慮到連接珠海

據了解，港府過去一年有持續游說內地通關，曾考慮商界提出的建議方案，包括先開放商務名額，由各大商會分配，以打齊兩劑疫苗、呈抗體報告為先決條件，願限制逗留最多7天等，以換取檢疫期由14天縮短至7天，但該方案至上月中旬仍未有最新進展。至於今年7月一度傳出與澳門商討雙向通關，最終亦告吹。

爆疫地區官員被問責 邊境防漏更嚴厲

為何「港版健康碼」準備就緒一年，至今都得物無所用，據了解，阻力並非來自「健康碼」的設計及形式。有負責邊防事務官員透露，連港澳都未獲放行，原因之一是「政治不正確」，兩個特別行政區不能自行互通。其次，巧逢今年中南京機場爆發Delta變種病毒疫情，負責官員被停職，有前車為鑑，各地區更謹慎堵漏，考慮到澳門與鄰近的珠海已通關，而香港雖無再現本地個案，但輸入個案的人口比例高於內地，憂一旦港澳互通，猶同「播疫缺口」，影響舉辦明年2月北京冬奧運動會。