港政協斥港府拒推健康碼　以制度不同作擋箭牌　林健鋒冀盡快通關

港府宣佈明日（8日）凌晨起全回恢復「回港易」，並於9月15日起推出「來港易」，容許內地及澳門非本港居民免檢疫來港，港深灣口岸及港珠澳大橋口岸每日名額各1,000人，持有核酸檢測陰性證明人士可以申請，抵港後亦要接受定期病毒檢測。



不過，港人返內地仍需要接受「7+7+7」檢疫安排（7天集中隔離、7天家居隔離、7居家健康監測），有港區全國政協委員撰文，批評港府常以不同原因拒絕推行「健康碼」，是兩地人員交流的一大障礙。



屠海鳴：港府以各種理由拒絕推行健康碼

去年8月中內地與澳門已經通關，「粵康碼」和「澳康碼」資料互認，並設立熔斷機制，在疫情升溫時恢復執行隔離檢疫措施。

港區全國政協委員屠海鳴在報章撰文指，香港與內地一直未能通過，其中一大原因是港府以各種理由拒絕推行健康碼，影響香港與內地通關。屠海鳴說，政府以「制度不同」為理由，不贊成採用健康碼，但早在去年8月，澳門與內地已經通關，「粵康碼」與「澳康碼」實現了訊息互認，操作非常簡便。



他批評港府官員用「制度不同」的理由當「擋箭牌」，「澳門與內地合作如此成功，香港為何就束手無策呢？究其原因是某些政府官員及某些『精英人士』對粵澳合作的經驗視而不見。由於澳門太小，在一些人看來，其任何經驗都無法在港複製，正是這種自以為是的執迷和專斷，限制了香港抗疫的視野和思維。」

倡自願通關方式 讓不怕被追蹤者先通關

對次香港社會對健康碼的疑慮，屠海鳴說港人擔心隨時被監控，失去人身自由。屠指有人建議採取「自願通關」方式，如有人「不怕被追蹤」可自願使用健康碼，這樣可以部份解決通關問題。

林健鋒。（資料圖片）

林健鋒倡盡快推出健康碼 讓市民熟習

無獨有偶，行政會議成員、立法會議員林健鋒今日促請政府盡快推出健康碼，讓市民熟習，為日後粵港澳全面恢復往來做好準備。

林健鋒又建議設立「大灣區通道」，讓已接種兩劑疫苗及完成檢測的商務客，及探親看病等指定原因往來的居民，可以免隔離往來。他提倡「大灣區通道」初期可設配額，只限專車點對點往來及停留指定地區，希望今年內可成事。