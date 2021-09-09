泰國曼谷11月「開關」　港人明年一月免檢疫入境：須入住指定酒店

全球新冠肺炎疫情持續，泰國今日（9日）仍錄得超過1.5萬宗確診個案。不過，泰國政府決定10月1日起將重新開放清邁，芭達雅，七岩及華欣等觀光熱點。根據《曼谷郵報》報道，泰國旅遊與體育部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）表示，11月1日起曼谷會重新開放予遊客，但只限部份地方景點。泰國亦計劃在明年1月15日起，逐步開放全國旅遊景點，所有遊客可毋須隔離入境。

但值得留意的是，現時由泰國返回香港的市民或當地人，抵港後必須強制檢疫21日，會否選擇到當地旅遊之後進行三星期檢疫，值得考慮。



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《曼谷郵報》報導指，從 10 月 15 日起，遊客可以通過「沙盒計劃」進入泰國 25 個省份，而曼谷則定於11月1日。皮帕表示，預計國際旅客從一月起毋須隔離即可入境。

根據泰國官方說法，現時泰國政府正計劃重新開放部份港人喜歡的旅遊熱點，但遊客必須已經接種兩劑疫苗、得到檢測報告陰性結果、於官方指定地方旅遊及入住指定酒店。當志政府發言人表示，指定酒店當中已經包括大部份香港人認識的五、六星級酒店，以及價格較為相宜的三、四星酒店，佔區內的酒店總數超過一半。

具體開放措施將仿照目前正在施行的布吉島沙盒計劃（Phuket Sandbox），遊客需要嚴守在指定地方活動，不得輕易過境到其他省份，防止疫情蔓延。另外，現時蘇梅島、布吉島開放給予遊客渡假，當地食肆、酒店等職員不少已經接種疫苗，超過七成職員接種疫苗的有關公司及機構，會得到政府認可，並會張貼到處所的當眼處。

泰國政府發言人表示，早於數月前，蘇梅島及布吉島開放給遊客重新渡假，本港亦有部份居民到當地旅遊及休息，隨着本港對泰國的防疫組別升至A級，即當地返回香港時，居民需要強制檢疫21日，前往當地的人數即時大減，為了配合泰國多個地方重新開放，已設立新資訊網站，將泰國方面資訊翻譯為中文向港人展示，讓香港人了解當地情況。