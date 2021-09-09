強制檢測｜豪宅碧瑤灣、根德閣上榜　兩校爆上呼吸道感染師生強檢

政府周四（9日）晚上公布強制檢測公告，指因應兩宗曾於香港居住的非本地確診個案，有兩個指明地方被納入強制檢測，分別為薄扶林碧瑤灣19座，以及九龍界限街根德閣3座。

另外，由於有兩間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於其病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，曾於指定日期到訪太陽島幼稚園（東涌分校），以及九龍塘華德學校的一年級學生等，都需要強制檢測。



政府表示，因應兩宗曾於香港居住的非本地確診個案，有兩個指明地方被納入強制檢測公告，任何於8月16至9月9日曾身處薄扶林碧瑤灣19座超過兩小時的人士，須於9月11日或之前接受檢測。另外，曾於8月13至9月9 日身處九龍界限街根德閣3座超過兩小時的任何人士，同樣須於9月11日或之前接受檢測。

政府指，為謹慎起見，即使已完成接種疫苗的上述人士，亦須接受強制檢測。假如於9月7至9日曾接受檢測，則可視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，由於兩間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，為謹慎起見，有一間學校及另一間學校的指明級別亦被納入強制檢測公告。任何於8月27至9月9日曾身處東涌海濱路天海岸地下太陽島幼稚園（東涌分校），又超過兩小時的人士，均須於9月11日或之前接受檢測。假如受檢者選擇使用衞生防護 中心派發的樣本瓶作檢測，則須於9月13日或之前交回已樣本收集瓶。

另一間學校為九龍塘華德學校，檢測通告指，該校一年級學生，以及曾面授級別學生的老師，同樣須於9月11日或之前接受檢測。兩校的受檢人士如在9月7至9日期間接受檢測，則獲視為完成強檢。