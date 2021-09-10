養和、聖保祿私院11月停打針　聶德權：非開支考慮、重點走入社區

新冠肺炎疫苗接種計劃展開逾半年，公務員事務局局長聶德權昨日（9日）公布，21間社區疫苗接種中心將會運作至今年底，惟包括聖保祿醫院、養和醫院等5間中心將於11月停止營運。

養和醫院等接種中心預約經常「爆滿」，為何仍要關閉？聶今日（10日）解釋，決定非開支考慮，而是基於營運者意願；加上接下來當局會「重點出擊」走入社區進行外展服務，故要更妥善調撥資源。



聶德權今日於港台節目《千禧年代》中指，5間中心於11月停止營運是顧及營運者意願，雖然有中心較受歡迎，惟指繼續營運的21間接種中心遍佈港九新界，相信仍十分方便。他又認為，到接種中心打針主要是非長者組群，而目前20至60歲接種率基本上已超過70%，故相信需求會下跌。

聶強調，當局未來重點是提高長者組群接種率，而外展隊亦是由接種中心調撥人手出隊，故關閉部份中心及調整開放時間是「用好資源」。他指，如長者接種率低無法令社會整體產生屏障，而社會保護屏障正是出行、放寬社交距離措施關鍵。

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至於未來如何針對長者進行推廣，聶德權解釋不少長者本身想打針，但對副作用等擔心；另長者亦關注方便程度，「要去遠嘅地方都辛苦」。因此會在18區透過健康講座解答長者疑問，並安排即場接種，而講座會安排到「就腳」地方，例如商場及屋邨等。早前有商場接種後派發生活品是否有效「谷針」？聶認為有禮物例如白米，會令整體氣氛更開心，不過要靠熱心團體舉辦。

被問到專家認為在變種病毒下，接種率達70%仍無法產生免疫屏障。聶德權強調70%接種率是階段性目標，如保護屏障愈強就愈有條件通關、跨境出行。

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