新冠疫苗｜接種劑數突破800萬　增1.33萬人打第一針　接種率近64%

本港新冠疫苗接種計劃由2月底開展，今日（9日）已是第196日。政府公布，今日共有約42,700人接種了疫苗，當中佔約29%、13,300人是打首劑，較昨日回升1,200人。至於已接種第一針的人數約429.8萬，佔可接種人口63.8%。而今日只有7,500人預約接種，相比昨日減少500人，繼本周一日後，相隔兩日再次跌破8,000人的關口，是政府3月以來開放預約及接種後，單日預約人數第3低。

此外，接種計劃開始至今，總打針劑數已突破800萬。



▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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累計逾429萬人已打疫苗

根據政府公布，今日共有42,700人接種疫苗，比昨日增加2,800人，而過去7日則平均每日有46,399人接種疫苗。今日接種人士中，有28,600人是接種復必泰疫苗，14,000人是接種科興疫苗；而接種第一劑及第二劑分別有13,300和29,300人。

政府又指，接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約8,010,300劑疫苗，已接種第一劑疫苗的人數為4,298,300人，其中3,712,000人已打第二針。當中科興疫苗總共接種2,936,100劑，復必泰疫苗則有5,074,200劑。

▼8月25日市民接種疫苗▼



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單日預約人數第3低

社區疫苗接種中心的整體接種率方面，科興疫苗為97%、復必泰疫苗為96%。而網上預約接種第一劑和第二劑人數方面，共有7,500人預約，相比昨日減500人。當中，科興疫苗預約人數為1,400人，復必泰疫苗預約人數則為6,100人。為繼本周一日後，相隔兩日再次跌破8,000人的關口，是政府3月以來開放預約及接種後，單日預約人數第3低。

10人昨打針後副作用入院

另外，昨日共有10宗由社區疫苗接種中心、醫院管理局轄下的指定普通科門診診所或衞生署轄下診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中4人已經出院，4人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院。

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼

