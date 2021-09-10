新冠疫苗｜專家倡三招推廣長者打針　建議院舍外展增復必泰作選項

新冠肺炎疫苗接種計劃開展逾半年，惟長者接種率偏低。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（10日）指，因不少長者擔心接種疫苗後有副作用，建議政府除了在針前進行教育及解說，亦可推出針後諮詢服務，讓長者接種後不適可更容易見醫生。

他又認為，現時院舍外展疫苗接種服務中只提供科興疫苗，建議可加入復必泰讓長者選擇；而目前本地沒有確診個案，可在家屬及長者亦接種疫苗後，放寬探訪限制，提供誘因吸引長者接種。



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政府日前公布，包括聖保祿醫院、養和醫院等5間中心將於11月停止營運。曾祈殷今日於港台節目《千禧年代》中指，由於私家醫院已營運接種中心一段時間，部門要騰空人手及地方進行日常工作亦無可厚非，認為政府應想方法吸引市民到其他接種中心。

他又表示，要提高長者接種率就須在地區方面做工夫，而推出外展隊亦是好事，可更方便長者。不少長者擔心打針後有副作用，因此建議政府在針前加強教育及解說外，亦可推出接種後諮詢服務，照顧出現輕微副作用、又不想到急症室求診的長者，吸引他們接種。

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現時院舍長者接種率仍偏低，曾祈殷認為不少長者希望接種復必泰，惟目前外展計劃中只提供科興，故建議提供復必泰，「畀長者多一個選項」。他又指，現時打針後到院舍探訪誘因未夠，家屬仍要先進行檢測，因此可在院舍長者及家屬亦接種疫苗後，放寬探訪安排。

另外，「來港易」計劃將於下周三（15日）推出，讓來自內地和澳門的非香港居民可免檢疫來港。曾祈殷強調，參與計劃人士須反覆進行檢測，認為已讓相關人士豁免檢疫，檢測方面則不可有任何豁免，更起碼要進行4至6次。他強調如找到確診者不但是幫助香港，亦「幫埋內地，因此有個案就要通報」。