新冠肺炎｜今增5宗輸入　2人抵英確診　碧瑤灣19座、根德閣需強檢

衞生防護中心今日（10日）公佈５宗新增輸入個案，患者分別由菲律賓、俄羅斯及瑞士抵港，包括一名菲傭及一名機組人員，全部人均已接種疫苗及無病徵，並帶有L452R變種病毒。今日初步確診個案少於5宗。

另外，中心接獲兩宗於英國確診個案的通報，涉及兩名分別16歲及51歲男病人。16歲男病人離港前居於薄扶林域多利道550號碧瑤灣19座，51歲男病人則居於界限街137號根德閣3座。兩大廈址已納入強制檢測公告，相關人士須在9月11日或之前接受強制檢測。



今日新增的5宗輸入個案，其中三人分別是21歲女子（患者編號︰#12140）、46歲男子（#12141）及32歲女子（#12143），三人9月8日乘搭LX138航班從瑞士抵港，分別在內地及香港接種科興及復必泰疫苗，其中兩人於7月5日，曾在香港進行血液樣本檢測，對新冠病毒刺突蛋白抗體呈陽性。

▼9.6日出康城領都2座封區強制檢測▼



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再多一名曾接種疫苗菲傭抵港後確診

至於另一確診個案為24歲女子（#12142），9月8日乘搭F78109由俄羅斯抵港，是機組人員。餘下的一宗個案為49歲菲傭（#12144），9月7日乘搭CX918由菲律賓抵港，她6月及7月已在菲律賓接種復必泰疫苗。全部患者抵港時均無病徵，在機場接受檢測時確診。

兩男離港抵英後確診

中心9月9日接獲通報兩宗於英國確診的個案，涉及16歲及51歲男病人。16歲患者離港前居於薄扶林碧瑤灣19座，於8月26日乘搭航班CX255離開香港前往英國，8月23日在香港進行的檢測結果呈陰性，但9月6日在英國抽取的樣本結果呈陽性。他沒有病徵，已在香港接種復必泰疫苗。

▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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51歲男患者則居於界限街137號根德閣3座，於9月1日乘搭航班CX255離開香港前往英國，8月30日在香港進行的檢測結果呈陰性。9月3日出現病徵，同日於英國抽取的樣本結果呈陽性，他已接種兩劑復必泰疫苗。審慎起見，衞生防護中心已將兩人在港居所納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內人士，須在9月11日或之前接受強制檢測。

四地點明日(11日)再強檢：



—半山區干德道52號駿豪閣

—大圍美田路63號壹號雲頂第6座

—大嶼山大地塘74號

—跑馬地藍塘道110號安碧苑

