竹篙灣檢疫設施9.20啟用　中介料有助外傭叫價回穩　惟存2大隱憂

政府今日公布供抵港外傭檢疫的竹篙灣檢疫設施第一及第二期，目標本月20日可開放，之前一周開始預約。香港僱傭代理協會主席張結民指，目前有7000至8000名持工作簽證外傭「滯留」家鄉，暫時唯一指定酒店、香港荃灣絲麗酒店預約爆滿至今年底，因此相信竹篙灣設施同樣一接受預訂便即爆。

張表示，政府加開竹篙灣作檢疫對外傭叫價有回穩作用，目前最低5,500元已可聘請到，但檢疫房間不夠問題若持續，甚至菲國來港航班熔斷機制啟動，聘用價錢會即飆升。



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外傭暫停來港約4個月，本地市場叫價一度推高至7000元以上，有中介甚至指有僱主願意以10,000元月薪搶人。

料竹篙灣與檢疫酒店一樣一房難求 中介：都係抽獎咁

香港僱傭代理協會主席張結民指，現時有7,000至8,000名持工作簽證的外傭仍在菲律賓及印尼等候來港，早前唯一指定酒店荃灣絲麗一接受預約，預訂已爆滿至今年12月，相信竹篙灣開放預訂亦會一開即爆，而無論是荃灣絲麗還是竹篙灣也一房難求：「都係抽獎咁。」

外傭價回落至5500元 只怕竹篙灣長期難預約

竹篙灣檢疫設施開放在即，令使本地市場聘請外傭價格有所回落，張結民表示，最新最低5,500元已可以請到，不過，若檢疫酒店及竹篙灣長期難預約，會令需要逼切請外傭的僱主重新考慮在本地市場搶人，再次推高價錢。

一旦觸發航班「熔斷機制」 外傭叫價勢回升

近日有多名外傭抵港後始被驗出確診，有專家建議暫停外傭來港一至兩個月，亦有專家估計最快本周會觸動向菲律賓實施地區性航班「熔斷機制」，禁止菲國航班著陸香港。張結民認為，既然已有航班「熔斷機制」，不需要再額外暫停外傭來港一至兩個月，而一旦上述任一措施啟動，外傭人手緊張問題必加劇，價錢又進一步推高。