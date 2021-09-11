網戀騙案登本港騙案三甲　半年涉款2億9千萬　受害人8成半為女性

網戀騙案節節上升，上月高踞騙案龍虎榜第三位。根據香港警察數據2021上半年共錄得822宗網絡情緣騙案，涉及騙款近2億9千萬港元，受害人85%為女性。



根據香港警察Facebook專頁，涉及網戀騙款由第一季1.36億港元，大幅增加至第二季的1.52億元。平均每宗損失金額約30萬，比港人年入息中位數23萬港元更高。

受害人百分之85是女性。30-39歲佔27%，40-49歲佔25%，20-29歲佔24%；而最受騙徒「歡迎」的職業為文職人員15%，家庭主婦8%，無業人士7%。騙子假扮成軍人、飛機師、油王，以寄禮物被海關扣查39.8%、投資34.6%、周轉不靈25.6%爲借口，通過轉數快、銀行戶口甚至虛擬貨幣過數。

▼▼多圖 • 「網上情緣」騙案伏位懶人包▼▼

+ 3

平均每日逾 50宗騙案報警

各種騙案每日上演，稍有不慎就會帶來金錢損失。警方於八月份總共接獲1,718宗騙案，平均每日超過 50宗。當中網上情緣騙案排名第三位。

提防騙子並提醒身邊人，如有懷疑，記得打反詐騙協調中心熱線18222。想進一步瞭解網絡情緣騙案，可點擊這裏看透曖昧關係。

▼▼香港警方8月騙案龍虎榜▼▼