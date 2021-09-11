北角栢立醫學化驗所36歲女職員初確診　連同土瓜灣同順興大廈強檢

新冠肺炎疫情未止，本港今天（11日）初步確診個案少於5宗，惟當中一宗初步確診個案（一名36歲女子）由尼日利亞抵港，但在過去21天曾在本港居住，又涉及L452R變異病毒株。

港府晚上將患者到過的兩個指明地點納入強制檢測公告，分別是土瓜灣浙江街22號同順興大廈，以及北角電氣道169號理文商業中心28樓栢立醫學化驗所。該名女子於栢立醫學化驗所工作。

另外，貨船Ever Calm有16名船員確診，任何在9月1日至3日曾登上該船的人士，也需強制檢測。至於曾到過香港國際機場一號客運大樓 6 樓環亞機場貴賓室的人士亦需接受覆檢。



由於一名36歲女子初步確診，她的居所土瓜灣浙江街22號同順興大廈需強制檢測。 （Google街景圖）

食物及衞生局今天公布，有4個指明地方人士需接受強制檢測。當局今天發現一宗由海外地區抵港、而患者在過去21天曾在本港居住的初步確診個案，當中涉及L452R變異病毒株，患者曾到過的兩個指明地方被納入強制檢測公告。

第一個地點是「土瓜灣浙江街22號同順興大廈」，任何人在8月20日至9月11日期間曾身處該地點超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於9月13日或之前接受檢測。

第二個地點是「北角電氣道169號理文商業中心28樓栢立醫學化驗所」，任何在8月20日至21日期間曾身處該地點超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於9月13日或之前接受檢測。上述兩個地點的受檢人士若在今年9月9日至9月11日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

栢立醫學化驗所一名36歲女職員初步確診。 （化驗所網頁圖片）

化驗所36歲女職員初確診 上月底離港到尼日利亞

衞生署衞生防護中心表示，該宗初步確診個案涉及一名36歲女病人，她居於土瓜灣浙江街22號同順興大廈，在北角電氣道169號理文商業中心28樓栢立醫學化驗所有限公司工作，最後上班日期為8月21日。她在8月22日離開香港前往尼日利亞。她曾於8月21日在香港進行檢測，結果呈陰性。

患者乘搭航班QR818於9月10日返抵香港，同日於機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果呈陽性，並帶有L452R變異株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。病人在9月10日出現病徵。她於6月10日及7月1日於香港接種兩劑「復必泰」疫苗。

據了解，該名女子在離港前曾與同事一起用餐，有同事今晚已被送往檢疫。

▼9月11日強制檢測公告詳情▼



另外，貨船Ever Calm有16名船員確診，任何在9月1日至3日期間曾登上停靠於香港葵青貨櫃碼頭四號貨櫃碼頭名為「Ever Calm」的貨船的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於9月13日或之前接受檢測。受檢人士若在今年9月9日至11日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

環亞機場服務管理集團一個近1號閘口附近的貴賓室，有確診病人曾到訪。圖中並非確診者。（環亞機場貴賓室圖片）

上月24日曾到機場環亞機場貴賓室須再次強檢

因應早前一宗涉及L452R變異病毒株的輸入個案，任何在8月24日上午8時至上午10時期間曾身處赤鱲角香港國際機場一號客運大樓 6 樓環亞機場貴賓室（離境大堂， 鄰近1號閘口）的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）， 須再次接受檢測，於9月13日或之前完成。受檢人士若在今年9月9日至11日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼9.6日出康城領都2座封區強制檢測▼



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為謹慎起見，已經完成新冠疫苗接種的人士，亦須接受上述強制檢測。因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。

截至今日下午6時，社區檢測中心於明日（12日）尚餘約28,000個預約名額，未來一周及兩周分別尚餘約90%及約94%預約名額。連同18間社區檢測中心，全港各區於明日合共有27個社區檢測中心／流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務，檢測量足以應付需求。