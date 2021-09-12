消費券｜補辦登記周三晚上6時截止　政府提醒注意3點　免再甩漏

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】 政府提醒，在消費券計劃登記期內、即7月4日至8月14日遞交登記但因資料有誤或不齊全等原因而未獲進一步處理的登記人，可於周三（15日）或之前以書面表格重新登記，政府4個接受遞交補辦資料資料地點，會服務至當日下午6時。



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政府發言人表示，相關市民可於9月15日或之前，親身或委托信任的親友前往位於旺角始創中心的消費券計劃秘書處，或設於中環郵政總局、大埔運頭塘邨運頭塘鄰里社區中心和屯門良景邨良景社區中心的任何一間臨時服務中心，遞交書面表格以重新登記。

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只可重新登記一次 需確保資料正確及已釘附身份證副本

發言人重申，上述特別安排對已被確認為不符合計劃資格準則，或從未在登記期內遞交登記的市民並不適用。每名合資格登記人只可透過此特別安排以書面表格重新登記一次。市民在遞交書面表格前，須確保所提供的資料正確及齊全，及已釘附其身份證複本。

一般約一星期收到短訊通知 10.1獲發第一期消費券

經核實符合資格後，登記人會在10月1日獲發放第一期2,000元消費券，一般會在遞交登記後約一星期收到登記結果的短訊通知。