消費券｜八達通明派50元增值額　名額100萬　即睇領取方法及條件

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】八達通於7月公布消費券優惠獎賞，首100萬名到政府消費券計劃網站，成功登記選用八達通卡的用戶，並於8月及9月份，零售消費分別滿1,000元（只計算200元或以上的零售消費額），則可獲贈50元增值額。若用戶兩個月均符合資格，最高可獲贈合共100元的增值額。

符合8月份資格的用戶，最快明日（10日）便能領取增值額50元。至於符合9月份資格的用戶，最快可於10月10日領取。不過須注意的是，由於該獎賞的名額僅100萬個，先到先得，用戶可到八達通的網頁，以查詢是否屬於合資格的首100萬人。

下文將介紹如何以查詢1,000元零售消費進度，以及八達通合共100元獎賞的領取方法。



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「月用月賺賞」100元獎賞分兩期派發 先到先得

八達通繼早前派發18元增值額優惠後，其另一項優惠「月用月賺賞」，亦最早於明日（10日）可領取。以八達通卡領取政府消費券的用戶，只須於8月及9月，分別累積零售消費滿1,000元（只計算200元或以上的零售消費額），即可賺取八達通增值額50元。若用戶於8月及9月均符合資格，即最多可領取100元。

8月領取獎賞限期為9月10日至10月9日，而9月領取獎賞限期為10月10日至11月9日。不過須注意的是，八達通網頁指，名額為100萬個，先到先得，但須注意的是，零售消費不包括公共交通及泊車消費。

按此查閱得獎結果︰八達通網站

八月份50元得獎結果可於指定網頁查詢

此外，記者雖然已於8月中完成零售消費滿1,000元的條件，但昨日查閱網站後，卻被通知未能領取。八達通網頁則解釋，「由於反應熱烈，得獎名額已滿，多謝支持！」即意味最少100萬名用戶，已於8月中前已消費滿1,000元（只計算200元或以上的零售消費額）。

雖然8月份的50元獎賞的名額已滿，但用戶仍有機會取得9月份的50元獎賞。不過用戶須盡早滿足零售消費額1,000元的條件，成為首100萬名合資格的用戶，才能於10月領取50元獎賞。

至於如何查詢八達通的零售消費進度呢？除了於八達通網站查閱外，若用戶領取消費券的八達通卡已綁定App，亦可於App內快速查閱，僅需以下3個步驟︰

1. 打開八達通 App 首頁，點選「消費券」；

2. 合資格八達通卡的號碼旁邊，會顯示消費券圖示，並點擊進入該八達通的頁面；

3. 點擊右上角的「獎賞」圖示，則可點選「月用月賺賞」，以查閱零售消費進度。



如何將八達通卡綁定至App︰

消費券｜如何用八達通App領取50元增值額 一文看清八達通App功能

三個方式可領取50元獎賞

至於領取方法方面，八達通表示，「月用月賺賞」與上月18元獎賞的領取方法相同，若用戶經查詢後或收到通知，已符合獲獎資格，可於9月10日至10月9日期間，領取50元增值額。領取方法共有以下3種︰

1）若用戶的八達通卡已綁定八達通App，收到領取通知後，可透過手機NFC功能，將八達通卡放在手機上，「嘟」一聲後則可成功領取。

2）若用戶的八達通為非實體卡，則可直接於App內領取，增值額即直接存至非實體卡內。

3）用戶亦可親身到港鐵站內的八達通服務站拍卡領取。

