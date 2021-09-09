消費券｜八達通下月再派50元增值額　仍有名額　須留意一個步驟

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】為了吸引市民以八達通領取電子消費券，八達通公司早前推出一系列獎賞優惠，其中「月用月賺賞」50元增值額，原定將於明日（10日 ）派發給合資格用戶。但有市民發現，今日（9日）已成功於App內領取該獎賞，換言之八達通提早一日派發優惠。

八達通回覆查詢時確認，首100萬名合資格的用戶，今日起已可領取獎賞。同時，合資格用戶的名單亦將陸續更新，用戶可在八達通App或八達通網頁查閲。

此外，八達通亦公布，9月份的「月用月賺賞」則尚有名額，即無緣領取8月份獎賞的市民，仍有機會於10月10日至11月9日期間，取得9月份的50元獎賞。



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八達通原定於9月10日至10月9日，派發8月份「月用月賺賞」50元增值額。但有讀者表示，已於派發前一日（9日），已收到八達通App的領取通知，領取該50元獎賞。其八達通App「收據」頁面的截圖顯示，讀者於今早約8時半，已成功領取50元獎賞。

按此查閱得獎結果︰八達通網站

至於八達通今晚亦確認，首100萬名合資格的用戶，可在今日起至10月9日，透過八達通App或任何八達通服務站拍卡，以領取50元增值額。即八達通公司提早一日派發獎賞，《香港01》正向八達通查詢提早一日派發的原因。

有讀者表示，已於派發前一日（9日），已收到八達通App的領取通知，並成功於App內領取該50元獎賞。（讀者提供）

八達通網頁亦指，「月用月賺賞」名額為100萬個，先到先得。換言之，較遲消費滿1,000元（只計算200元或以上的零售消費額）的用戶，將不符合首100萬名用戶的條件，未能取得50元獎賞。

不過，八達通亦表示，由今日開始的一周内，合資格用戶的名單將陸續更新，用戶可在八達通App或八達通網頁查閲。

▼用八達通App查閱零售消費額步驟一覽▼



此外，八達通今日亦公布，9月份的「月用月賺賞」則尚有名額，即無緣領取8月份獎賞的市民，仍有機會於10月10日至11月9日期間，取得9月份的50元獎賞。

換言之，希望取得9月份獎賞的市民，謹記在短時間內消費「達標」，務求令自己及早合符資格取得名額。名額有限，僅得100萬個，先到先得。