竹篙灣明早接受預約料瞬間爆滿　外傭中介冀加碼：依家唯有鬥快

外傭檢疫酒店供不應求，政府本月20日將開放大嶼山竹篙灣檢疫中心供外傭檢疫，並於明日（14日）早上9時起接受預訂。據早前公布，勞工處會按照遞交申請的先後處理，並於1至2天內聯絡申請人。有外傭中介預計，明天首日開放預約將會瞬間爆滿，期望如來港菲傭感染率受控，政府應逐步開放更多檢疫單位。



7000外傭等來港 每日50名額遠不夠

勞福局局長羅致光昨在網誌表示，竹篙灣檢疫中心每天只有50個名額，簡單計算下，竹篙灣800個檢疫房間在啟用後約16天便會額滿。

香港僱傭代理協會主席張結民表示，其公司有約400名外傭等待來港，料明天竹篙灣首日開放預約，便會瞬間爆滿，大家惟有「鬥快」。他又指，竹篙灣每日只開放50名額，遠遠應付不了需要，期望若疫情受控，政府可開放更多房間，以消化滯留在當地已久的6000、7000名外傭。

中介期望可訂到10間房：好過上次三更半夜開始預訂

人力資源仲介協會主席廖翠蘭亦稱，已準備好所需資料，方便明早預訂：「好過上次（荃灣絲麗酒店）喺三更半夜開始預訂，今次就返大家返工時間。」期望可以預訂到十多間房。她說，期望勞工處處理預約時，提升透明度，避免出現檢疫酒店預約混亂的情況。

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每晚收480元 明早9時開放預訂

勞工處早前公布預約詳情，政府按收回成本的原則收取費用，每個單位每晚480元，費用涵蓋3餐膳食及所有費用，僱主及職業介紹所明日上午9時開始，可經由勞工處外傭專題網站的預約系統申請預訂。

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按遞交申請先後處理 需齊3文件才可繳款

預約系統會顯示未來30天可供預訂的房間，勞工處會按照遞交申請的先後處理，並會於1至2天內聯絡申請人，以確認收到申請和要求申請人提供相關文件，包括外傭護照副本、有效工作簽證及認可疫苗接種紀錄，當局在核實相關文件後，會向申請人發出繳款單。申請人須在指定時間內付款並提供付款收據，待勞工處發出訂房確認通知書後，才能完成預約程序。