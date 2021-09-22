中秋節尋親｜七妹出世即送養　四家姐冀重聚：爸媽做錯唔係有心

中秋佳節正是家家戶戶團圓的好日子。但今年56歲的林楚貞，卻未知能否尋回與她肖似的親妹妹，一圓團聚之夢。

「爸爸媽媽做嗰啲錯事其實都唔係有心。」林父未見小妹一面便已撒手人寰。林母今年已屆87歲高齡，回首半生，一時負氣將女兒送走，竟成畢生遺憾。今天，林楚貞只希望能讓母親再見親妹一面，可讓她了卻一樁心事。



七妹甫出生即被送養 半世紀未見一面

林家連同失散的小妹一家共10口人，共有八兄弟姊妹，林楚貞排行第四，小妹則排行第七。一家人在大磡村開設「林隆發糧食雜發鋪」維生，在1970年，七妹於九龍一間私人留產所出生。

林楚貞憶述，當時家中已有1個大哥以及5個姊妹，在那個重男輕女的年代，男孩是家中主要勞動力，林母陳淑娟希望能再「追仔」，生產後見又得一女，心中失望，一時負氣說，「又係女！」此時姑姊林梅清聽得此言，便提議將七妹送養，林母迷糊之下一口答應，七妹出生之日即訣別，從此林家再未見過七妹，林梅清亦拒絕透露收養七妹家庭的消息。

七妹養父曾在黃大仙駕小巴

50年過去，林家昔日位於大磡村木屋區的故居，已改建為鑽石山港鐵站。唯一知道七妹下落的姑姊林梅清亦早已離世，僅知道姑姊當時住黃大仙下邨，收養七妹的家庭姓黃，在領養七妹後便開始發跡，故將她小名取為「發財」，而七妹養父黃先生曾在黃大仙一帶駕駛小巴，後來開設小巴公司，其後黃先生再婚，並育有自己的兒女。

林楚貞嘆道：「佢（林母）係好辛苦，一個人照顧咁多兄弟姊妹，又要托米、送火水，又無人幫手。」（圖為林母陳淑娟）

女兒被送養母即後悔 父斥：咁辛苦生個女送咗畀人！

林楚貞感嘆：「當時嘅人可能認為送養無乜大不了，我阿爸都係被人領養返嚟。」在她記憶中，父母工作忙碌，很少有時間親近子女，林楚貞更笑稱當時她常盼能夠「打風」，因只有颱風天，父母才能關店，與子女一同「打邊爐」。而母親不僅要照顧6名子女，還要兼顧雜貨店送貨等工作。林楚貞猜測，姑姊可能是見林母難照顧多名子女，才將七妹送養，她嘆道：「佢（林母）係好辛苦，一個人照顧咁多兄弟姊妹，又要托米、送火水，又無人幫手。」

事實上，林母在得悉林梅清將女兒送養後便已即時後悔。林父林賜中曾斥，「咁辛苦生個女送咗畀人！」此時，林父林母甚至還未來得及親手將女兒擁入懷中，仔細端詳她的容貌。但因女兒是被親人送出，加上林梅清稱「人哋幸幸福福就唔好搞人啦」，林父礙於姊妹面子，便沒有強硬要求取回女兒。

林楚貞指姑姊曾稱她與七妹肖似，而間中也有陌生人會將她錯認為另一人。（黃穎津攝）

林楚貞說：「其實我爸爸並唔係重男輕女。」在她心目中，父親不苟言笑卻極重情義，默默為子女付出卻從不談及。她憶述五妹亦曾險被外國人領養，父親得悉後便立馬取消所有領養手續，但此事卻已在林五妹心中留下陰影。

時至今日，五妹仍偶有責怪林母：「你有無當我係女！」林楚貞坦言，雖會擔心七妹與五妹同樣心存怨懟，但亦稱「爸爸媽媽做嗰啲錯事其實都唔係有心。」她希望能見七妹一面，讓母親彌補遺憾。

街頭數次被陌生人錯認 姐姐望為母親彌補遺憾

七妹被送養時，林楚貞才剛5歲，可以說是與親妹素未謀面，甚至在10多年前，因母親一時心血來潮，她才得悉七妹的存在。十多年來，林楚貞一直在網上發尋人訊息，動員教會朋友及祈禱能早日尋回親妹，惟始終一無所獲，「希望可以同佢見吓面，等佢知道佢唔係畀人遺棄，知道下佢嘅近況。」她形容遠在加拿大的林母一直心存內疚，希望能彌補這個畢生遺憾，家人們亦對此事三緘其口，認為這是一件「醜事」。

林楚貞又猜測，或許七妹仍身處香港某一個角落。她指，姑姊曾稱林楚貞與七妹肖似，而間中也有陌生人會將她錯認為另一人。遺憾的是，林父經已離世，林楚貞許願，「我覺得係（媽媽）一個遺憾嚟㗎，因為佢只係一個負氣嘅說話，就失去咗個女，希望喺佢在世嘅時候，可以揾返阿妹。」