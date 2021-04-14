尋人｜港男開fb尋失散約30年母親　網民熱心相助4日有新進展

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-14 12:00

無綫電視新聞節目《尋人記》近日播出，掀起尋人熱話，有男網民在facebook開設專頁，希望能找回失散的親生母親，結果短短數天已有新進展，專頁透露連日來收到大量熱心人士提供資訊，可信性十分高，相信已找到媽媽的下落，不過還是需要時間確認及整理情緒。網民知道消息後都替該男士感到興奮，又希望他們能順利相認，再續母子緣。

有男網民在facebook開設專頁，希望能找回失散的親生母親，結果短短數天已有新進展，專頁透露連日來收到大量熱心人士提供資訊，可信性十分高。（fb「找尋親生媽媽」圖片）

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37歲的劉志輝本月9日開設1個名叫「找尋親生媽媽」的專頁，他希望透過網絡力量尋找今年約59歲母親伍玉霞。他表示，從小和母親很少機會相見，在大概6歲時，媽媽因和父親出現問題而分開至今。劉志輝從父親口中探聽到僅有的資訊，指媽媽20年前住在屯門的公共屋邨，但不確定是大興邨還是蝴蝶邨。專頁還上載數張兒時的家庭照片，希望網民可以幫幫忙，找到一些聯絡方法。

網民看完他的故事都熱心協助，帖文不但有近2000次轉發，亦有大量留言建議一些可行的做法。不過網絡力量果然厲害，專頁於今日（14日）凌晨交代最新進展，指連日來收到很多熱心人士提供資訊和方法，他相信其中1個私下聯絡他的人所提供的資訊，可信性十分高，「我相信已經搵到我媽媽」，不過仍需要時間確認相關資訊，並整理心情，形容這幾天的心情十分複雜。

劉又感謝網民熱心幫忙和支持，「透過你們支持，知道香港仍然有很多有心人，願意無條件熱心幫助身邊嘅人」，指待確認資訊百分百無誤時，就會詳細交代。

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