香港3學者奪科學探索獎各獲300萬　中大盧怡君：沉醉科研會有成果

由騰訊基金會出資、獎勵內地及港澳年青科學人員的「科學探索獎」，第三屆獲獎名單今日（13日）出爐，50位獲獎青年科學家中有３位來自香港，他們可於未來5年各獲得騰訊基金會總值300萬人民幣獎金。

３名香港得獎者分別來自中大及港大，其中，香港中文大學機械與自動化工程系副教授盧怡君指，在香港工作8年，今次獲獎範疇涉能源環保，包括安全環保的「抗凍」電池，初步計劃將獎金用其創科公司運作經費。



第三屆「科學探索獎」獲獎名單今日（13日）揭曉，得獎者中有三人來自本地大學的教授。(曾凱欣攝)

得獎者趨年輕化

今屆得獎者來自13個城市和33間不同機構，「科學探索獎」方面指，今年最大特色是獲獎人較去年更多元化，此印証著中國科技創新蓬勃發展，以及人才創新生態環境不斷優化，同時印證港澳和內地學術交流不斷提升。同時，今年得獎者趨向年輕化，最年輕獲獎者僅32歲，亦包括7位女性科學家。

3位香港得獎者來自中大及港大

香港方面，3位獲獎者分別是香港大學物理學系教授姚望、香港大學機械工程系教授黃明欣及中文大學機械與自動化工程系副教授盧怡君。前者得獎範疇為數學物理、黃明欣則憑研究出「超強韌鋼鐵」作為化學新材料獲獎、盧怡君得獎範疇則涉能源環保。

盧怡君（中）指女性當科學家不容易，希望自身經歷能夠為其他女性科學家帶來啟發。（曾凱欣攝）

盧怡君冀自身經歷能為其他女科學家帶來啟發

盧怡君指，女性要當科學家不容易，剛懷孕的她指女性參加科研過程中會有較多家庭因素考慮，希望自身經歷能夠為其他女性科學家帶來啟發，讓她們相信：「百分百沉醉在科研，是會有成果的。」她又指，在香港工作8年，今次獲獎的範疇為能源環保，研究安全環保的「抗凍」電池，暫時打算將獎金用作家庭及其創科公司的運作經費。