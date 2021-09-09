港大中大研發MRI手術機械人系統　激光殺頭頸癌腫瘤　準繩度升

治療鼻咽、口腔癌等癌症技術有突破性發展。港大與中大聯合研究團隊今日（9日）公布成功研發「軟體機械人系統」，比傳統儀器更彈性深入咽喉，更準確探測癌細胞位置，並以激光消融腫瘤，在配合磁力共振圖像導航頭，可準確控制消融熱力及範圍，提升手術準繩度。目前技術在研發階段，需要經過活體動物測試，最快要5至10年後才能面世。



「軟體機械人系統」可配合磁力共振圖像導航，經口腔釋放激光消融頭頸癌腫瘤。（羅君豪攝）

新系統彈性深入咽喉 探測腫瘤位置

口腔、咽喉、鼻咽和鼻腔等頭頸部位的癌症，是全球第七位常見癌症，每年導致45萬人死亡。

目前治療頭頸癌方法，是採用激光消融咽喉上腫瘤。中大醫學院耳鼻咽喉頭頸外科學系副教授陳英權表示，當中運用輔助機械人或內窺鏡介入手術，但有關儀器體積比較大，硬直而缺乏弧度，伸入狹窄的咽喉環境，未必完全看清腫瘤位置，手術需要病人張開口，部份患者如下顎細、舌頭腫脹等，均未必適合做這款手術。

為提升治療頭頸癌技術，港大與中大聯合研究團隊最近成功研發「軟體機械人系統」，以液壓方式驅動儀器，再配合磁力共振圖像實時導航，施行激光消融治療。

陳英權表示，「腫瘤切得清唔清」，是手術準成度的關鍵，團隊研發的械械人結構精巧輕盈，比傳統儀器更彈性深入咽喉，能準確探測癌細胞位置，以激光消融腫瘤，令更多患者可以受惠。

磁力共振實時圖像助檢測激光熱力 提成手術成效

港大工程學院機械工程系副教授郭嘉威表示，單靠「肉眼」難判斷激光手術成效，「變到黑色係成功咗，定變咗其它顏色係完成手術？」郭指，新系統配合實時磁力共振圖像導航，可檢測激光的熱力，準確控制消融熱力及範圍，大大提升手術成效。

最快5至10年後能在醫院應用

相關技術研發已於國際期刊《Science Robitics》發表，團隊指，尚需要改良系統工作流程，及經過活體動物測試，目標可以全自動化做手術，最快要5至10年後才能在醫院應用。