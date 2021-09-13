政府稱洪水橋返前海跨境鐵路「值得探討」　地底早已預留加建空間

國務院上周公布前海方案，將前海合作區域面積擴大至原本的8倍，事後多名議員、智庫，甚至政府都開腔表示，可研究在未來的洪水橋新發展區，以鐵路連接至深圳前海。財政司司長陳茂波日前亦表示，洪水橋鐵路連接前海「值得研究」。

早於2014年的《鐵路發展策略2014》，其實已提及興建連接前海及洪水橋的跨界支線，不過港府當年因時機未成熟，未訂下具體目標，僅認為要留意前海的發展情況，再研究興建跨境快速軌道的可行性。事實上，前規劃署署長凌嘉勤曾透露，洪水橋鐵路站規劃期間，已預留地底空間，日後可加建鐵路，連接前海商貿區。



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上周一（9月6日）國務院公布《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》（前海方案），提到將前海合作區域面積擴大至原本的8倍。早前特首林鄭月娥出席立法會，多名議員問到，香港如何與前海發展接軌，林太回應指運輸基建連繫是重要一環，下月宣讀的《施政報告》會透露詳情。另外，財政司司長陳茂波表示，洪水橋鐵路連接前海值得研究。

翻查資料，今年5月政府宣布，已邀請港鐵開展洪水橋站的詳細規劃及設計，將與港鐵公司協商項目的財務安排，日後在現時西鐵線天水圍站與兆康站之間，增設一個新鐵路站，照顧洪水橋/厦村新發展區的運輸需求。立法會文件指出，港鐵按2018年12月價格計算，預計車站建造成本約為41億元。政府預料，洪水橋站將於2024年動工建造，需6年時間，在2030年竣工。

《鐵路發展策略2014》提到興建洪水橋站。（《鐵路發展策略2014》圖片）

事實上，早於2014年發布的《鐵路發展策略2014》，已經曾提到連接前海及洪水橋的跨界支線。當年政府曾提出了10個鐵路方案作公眾諮詢，當中3個方案由於受不明朗因素影響，並非成熟時機於該報告內提出任何推展時間，故未有於報告內訂下目標，其中一個方案便是港深西部快速軌道。

根據報告，港深西部快速軌道的其中一個部份，便是興建連接深圳西部（前海）及新界西北（洪水橋）的跨界支線。報告提到，鑑於建造一條海底鐵路隧道涉及複雜的技術限制，以2013年價格計算，成本預計超過1,100億港元，其經濟效益又有待驗證，例如要考慮前海與香港之間預計的跨境運輸需求，相關需求要取決於前海發展的步伐，以及其對香港的影響。該項目另包括興建連接香港機場和深圳寶安機場的主線；以及連接屯門南及小蠔灣的支線。

《鐵路發展策略2014》曾提到港深西部快速軌道，最終未有落成，但當時指會留意前海發展，日後研究興建連接香港及前海的跨境快速軌道。（《鐵路發展策略2014》圖片）

綜合多個因素後，報告指雖然留意到前海地區的大規模發展，以及可能帶來的機遇，但整個項目的財務可行性成疑，故未設下目標。不過報告亦強調，會留意前海的發展情況，之後另行研究興建一條連接香港及前海的跨境快速軌道（或其他運輸項目）的可行性，以及其經濟和社會效益。

前規劃署署長凌嘉勤曾經透露，在規劃洪水橋新發展區時，其實已預留地皮，日後可於洪水橋站前的地底建車站，興建跨境鐵路連接前海，令洪水橋定位提升為「新界北商務核心區」。