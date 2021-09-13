建昂坪纜車功臣　騾女Duffi病逝　嘉道理農場訃聞：牠安息伴侶旁

嘉道理農場暨植物園今日（13日）發「訃聞」，以沉重心情宣布農場內雌騾Duffi不敵嚴重感染，上周五過身。Duffi與其他5隻騾仔在2004年由加拿大引入香港，曾在2004年興建昂坪纜車時協助運輸，將港鐵重型設備運上大嶼山。2005年工程完成後，Duffie與伴侶雄騾Dennie加入嘉道理農場動物保育部，其餘4隻則被送回加拿大。

嘉道理農場指，Duffi已安息在19年去世的Dennie旁，動物保育部團隊，特別是騾隊職員將非常懷念牠，並向Duffi致以感謝與祝福。



嘉道理農場暨植物園貼文。

2004年來港 當年曾每日背英泥上山

2004年興建昂坪纜車時，港鐵公司遇上第一個問題就是，大嶼山山勢陡峭，沒有現成的路徑，而在山勢險惡的地方建起六個站，需要將鋼鐵、英泥、大量物料及工具運上山。直到有人想起，加拿大洛磯山脈曾用騾仔運物資上山，港鐵公司便從加拿大引進了6隻最大體形的騾仔「外勞」來港，代替人力搬運，Duffi便是其中之一。

六隻騾仔其後編成小隊，與建築工人、工程師一樣朝九晚五，每天背着油渣、英泥、工人的午餐，經陡峭的山徑，送到建築地盤，這樣的運作一直到2005年昂坪360建設期間的運輸任務完成才結束。

4騾仔送回加拿大 Duffi與Dennie留守香港

2005年，六隻騾仔中的四隻被送回加拿大原生地，Duffi和雄性伴侶Dennie則加入了嘉道理農場暨植物園的物保育部。牠們的角色是繼續提供運輸服務，並成為可持續發展的大使。牠們為本園各部門工作，運送堆肥、樹苗、乾草和其他物品上下山。牠們亦是「動物全接觸」的動物大使，與遊客於週末近距離見面，為很多小朋友帶來歡樂。

嘉道理農場：騾隊職員將非常懷念牠

嘉道理農場的貼文指，Duffi的伴侶Dennie在2019年去世，Duffi現已安息在雄騾Dennie旁，動物保育部團隊，特別是與牠多年來建立了緊密關係的騾隊職員將會非常懷念牠。農場向Duffi致以感謝與祝福。