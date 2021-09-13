劏房租管｜15%封頂機制太高捱轟　政府讓步下調續租加租上限至10%

港府修例管制劏房租務，但15%續租加幅上限被批設得太高。根據當局最新提交立法會文件，政府稱經仔細考慮後建議提出修正案，將續租時加租上限，由15%降低至10%。



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根據劏房租務管制研究工作小組的報告，在完成首兩年租期後，建議續租時可加租一次，加幅不可超出差估署的私人住宅租金指數的百分率變化，並設15%封頂機制。不過，坊間有聲音認為，15%的加租上限太高，擔心劏房戶未能負擔。

運房局：為劏房低收入人士提供更多保障

根據運輸及房屋局最新提交予立法會文件所示，因應立法會議員的關注，並為劏房的低收入人士和家庭租戶提供更多保障，政府稱經仔細考慮後會建議修正案，將訂續租時的加租上限，由15%修改至10%。

此外，若業主在自住物業內出租空餘睡房，並符合特定條件的租賃，局方稱將會建議修正案，使他們可豁除於劏房租管的適用範圍。