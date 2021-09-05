劏房租管｜有住戶年初被加租3成　團體憂業主勢趁空窗期加得更狠

劏房租管條例預計今年內實施，立法會明日（6日）討論有關草案，全港劏房居民大聯盟今日﹙5日﹚舉行民間論壇，多個居民組織及街坊出席，批評條例有不少漏洞，擔心業主會於法例生效前的空窗期，強迫劏房街坊簽署更長年期、更苛刻的租約，逃避監管。有多名街坊關注現時續租加租幅度上限達15%過高，一名大角咀街坊表示，年初續租時業主已加租三成，認為政府應即時實施租管，免業主空窗期大幅加租。



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劏房租管條例今年7月刊憲，預料最快今年內落實。全港劏房居民大聯盟今日舉行「民間劏房租管論壇」，多個關注劏房組織出席，現場有約50名市民參與。

團體批條例「半桶水」 住戶2、3年後才受保障

聯盟表示，有劏房街坊反映，其租約今個月底結束，擔心續租租約不受租管保障，尤其業主可藉條例宣布至實施期間的空窗期，強迫租客另簽更長年期、更苛刻的租約，以逃避監管。荃灣舊區租客行動曾冠榮批評，假如租戶於2021年中續約，便隨時需等2、3年完約後，才可受租管保障，形容條例「半桶水」，未能盡善盡美。

有出席論壇的大角咀街坊表示，今年1月續租，但租金由原本的4,300元，大幅增至5,500元，加幅約27.9%。（廖雁雄攝）

有出席論壇的大角咀街坊表示，自2014年輪候公屋，至今未能上樓，只能租住劏房。她透露，今年1月續租，但租金由原本的4,300元，大幅增至5,500元，加幅約27.9%。她批評，政府應即時立法，以免更多業主於空窗期加租，令租戶利益受損。

根據現時政府的建議，2年租期完結後，租戶有權續租2年，加租幅度上限為15%。葵涌劏房居民大聯盟林子晴表示，現時較少2年內租金加幅達15%，但新規定變相提供理據予業主調高加幅達15%，認為出現漏洞。

葵芳劏房戶恐被迫遷：條例畀咗個好機會業主加15%

居住葵芳劏房的林女士表示，多年來都居住劏房，未曾試過單次加15%租金，坦言一旦出現相關加幅，將難以負擔。她批評，現時的建議「畀個好機會業主加15%」，認為上限8%內才可接受，擔心會因加租過高而被迫遷。

另外，現時租管未有規定業主必須履行維修責任，只提到假如業主未負責維修，租客可透過30天書面通知期，通知業主遷出。林女士批評，租客正正是不希望經常搬遷，才希望實施租管，她認為，現時的建議迫使租戶自行繳費維修，或是選擇搬走，未能幫助租戶。大聯盟建議，政府應指明業主需在7至14日內維修，否則應予以罰款。