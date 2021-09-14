鄧炳強點名稱記協滲透校園　記協促停止無理攻擊︰不會因而收檔

民陣、教協、支聯會等組織於近月被狙擊後，陸續解散或被凍結資產。今日（14日）《大公報》頭版刊出保安局局長鄧炳強專訪，以「記協違專業」為題，點名質疑記協的代表性及專業性。

《大公報》在報道更形容記協為「反中亂港組織」，並引述鄧炳強指，「任何團體有違反法例包括國安法，都要負上責任。」惟文章未有點出記協有何違法行為，僅指其執委會只集中幾間媒體及有大量學生會員。

記協主席陳朗昇接受電台訪問時，公開反駁鄧及《大公報》報道指控，斥鄧停止以「假新聞、假消息」指控記協，明言記協不會因而「收檔」。



鄧炳強在《大公報》專訪中表示，記協倡議「人人是記者」，指「13歲學生都係記者，無受過訓練又係記者」，斥「有違專業道德」，並批評記協「滲透校園」，「拉攏學生入會」。鄧在訪問中，又指記協執行委員會「來來去去集中幾個媒體，有好多學生喺入面」。他被問到記協是否偏離工會註冊要求時說，「記協公信力，同佢註冊是兩件事」，形容任何組織違反法例包括國安法都要負責，但未有指明記協有何涉違法行為。

《大公報》翻出2019年11月，6名記者戴上貼有「查警暴止警謊」的頭盔出席警方記者會，警方最終叫停記者會事件，指出當時其中一人為現任記協主席陳朗昇。《大公報》在報道斥陳朗昇當日「有份帶頭搞事」。

翻查記協網頁資料，現時執行委員會成員來自9間不同傳媒，包括立場新聞、《明報》、Now新聞台、《南華早報》、香港電台等，而過往亦有來自眾新聞、《蘋果日報》、亞洲電視等機構的執委會成員。《文匯報》前年曾報道，指控記協學生會員證門檻寬鬆，記協當時反駁，記協當時只有59名學生會員。

反修例運動期間，記協多次發聲批評警方妨礙採訪並提司法覆核，而警方過去拘捕記者時，記協亦有提供支援。惟記協亦屢被建制陣營攻擊，更有人稱可以自行「DIY」記協記者證，後被記協公開反駁。

鄧炳強在任警務處高層期間屢與記協交手

鄧炳強於反修例運動期間任職警務處副處長及警務處處長，亦屢次與記協交手。2020年5月鄧炳強曾以警務處處長身份，與記協及另外3個新聞組織會面。記協引述鄧在席上曾稱，會盡最大努力確保記者的採訪，當時政府亦有發稿指會面是「聽取業界意見」。而今年5月，財經事務及庫務局局長許正宇，亦曾就公司查冊與記協會面。

警務處曾於去年5月21日與記協等4個傳媒協會代表會面，時任警務處處長鄧炳強有份出席，更感謝協會代表坦誠交流。（政府新聞處）

接連有團體遭點名後解散 陳朗昇︰記協一定唔會

《大公報》於上月先後狙擊教協及民陣，兩個組織均在一周內宣布解散；至於支援在囚人士的「石牆花」昨日亦被點名，今早創辦人邵家臻亦指將會解散。支聯會被點名後明言不會解散，最終多名常委被捕，港府亦正進行剔除其公司註冊的程序。

記協今次被點名，主席陳朗昇接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，學生會員數量只有很少，而因應公司壓力，只有少量在主流媒體任職的新聞工作者願意擔任執委。他認為，保安局可以針對記協，「你可以鬧、可以講，你唔好用假新聞、假消息」，並指鄧炳強可以使用法律，而非以「釣魚式」攻擊，「期望講完收檔唔做？其他我唔知，但記協一定唔會」。

記協於1968年組成，已有53年歷史，亦為國際記者協會成員，過去歷年會舉辦記協晚會籌募經費，如2019年曾邀得上屆特首選舉參選人曾俊華及胡國興出席。過去亦不乏港府官員，包括前行政長官董建華、時任工商及科技局局長王永平出席，另有不少公共機構「買枱」。

▼教協9月11日特別會員大會 通過解散決定▼

