廉署控消防處清潔承辦商管工　涉偽造工人值勤紀錄騙6600元清潔費

廉政公署今日（14日）落案起訴一名香港消防處清潔服務承辦商員工，控告她涉嫌偽造清潔工值勤紀錄，詐騙消防處清潔費逾6,600元。被告獲廉署准予保釋，周四（16日）在觀塘裁判法院答辯。



廉政公署。（資料圖片）

被告葉賜香（57歲），為C&L Company清潔管工，被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。

承辦商須每天安排8名清潔工在消防及救護學院清潔

C&L案發時是消防處的外判清潔服務承辦商，須每天安排8名清潔工人在消防及救護學院進行清潔工作。如C&L未能符合有關要求，消防處會扣減付予C&L的每月清潔費，被告則負責為清潔工人分配工作及安排替更工人。

被告涉聯同他人作假 誘使消防處沒扣減任何清潔費用

控罪指，被告涉嫌於2018年1月1日至2019年8月31日期間，與C&L的獨資經營者及其他身分不明人士，一同串謀詐騙消防處，不誠實地向消防處偽稱，C&L安排了至少八名清潔工人在消防及救護學院進行清潔工作，誘使消防處沒有扣減任何費用。調查發現，涉案清潔費金額共逾6,600元。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見。消防處在廉署調查案件期間提供全面協助。