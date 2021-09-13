選委會選舉｜廉署接至少5宗投訴　調配人手查網絡「投白票」言論

新一屆選舉委員會換屆選舉將於下周日（19日）舉行，是香港落實「完善選舉制度」後首場選舉，今屆選委會選舉有新增界別，部份候選人及選民都是首次參與選委會選舉。



廉政公署表示，已為200個團體舉行超過130場簡介會，截至本月初，收到5宗選舉投票。廉潔選舉事務統籌趙汝達提醒，新修訂的選舉條例禁止市民公開煽動「投白票」，廉署已調配人手留意網絡言論，如有需要會求要網站刪除涉嫌違法文章。



廉政公署宣傳廉潔選舉海報



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已辦逾130場選舉簡介會 提三大範疇

廉政公署廉潔選舉事務統籌趙汝達指出，在完善選舉制度後選委會新增不同團體、界別及成員，廉署採用「全覆蓋」宣傳教育活動策略，在5月至8月期間，為超過200個團體舉行逾130場簡介會，解釋《選舉(舞弊及非法行為)條例》內容，當中主要有三大範疇，包括切勿發布候選人虛假資訊、必須申報任何招致選舉開支款項、及留意選舉廣告的開支。

支持者自製宣傳品需獲授權

趙汝達提醒，支持者若為候選人製作海報、廣告，都會計算入選舉開支，根據條例，任何人要招致選舉開支，必須要得到候選人授權作為選舉開支代理人，否則即屬違法；至於在網上轉載候選人的廣告、在帖文下留言讚好，若只涉及電費及上網費用，則毋須取得授權。

廉政公署廉潔選舉事務統籌趙汝達稱廉署採用「全覆蓋」宣傳教育活動策略，已為超過200個團體舉行逾130場簡介會。（孔繁栩攝）

提醒選舉前後辦活動 切勿瓜田李下

每逢選舉公眾都特別關注「食飯飲茶，歌舞表演」等活動，趙汝達強調，選舉前後是敏感時期，候選人要避免造成不必要的猜疑，在舉辦任何活動時都要審慎考慮公眾觀感，切勿瓜田李下，如果活動目的是誘使他人投票予某候選人，即屬賄選，收受利益的市民亦屬違法。

截至9月初，廉署共收到5宗與選委會選舉相關投訴，當中4宗屬可追查，涉及公眾活動煽惑他人不投票或無效票，及發布候選人虛假資訊等，另外截至今年8月，收到70宗相關查詢，包括選舉前能否如常舉辦地區活動、向街坊派發小禮物、提供免費服務等。

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可要求社交媒體或網站刪除「投白票」言論

新修訂選舉條例下，禁止任何人在選舉期間內藉「公開活動」，煽惑他人不投票、投白票或廢票。趙指出，廉署執行處、防止貪污處及社區關係處已增加人手，經內部調配後在執法及宣傳方面「做到最好」，廉署會特別留意網絡上言論，如有需要會採取預防及介入措施，主動調查是否涉及違法行為，廉署亦可要求社交媒體或網站刪除涉嫌違法文章。