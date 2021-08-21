七月十四｜康文署拒借場辦盂蘭勝會　歷史學者批政府冷待文化遺產

今日（21日）為農曆七月十四盂蘭節，惟在新冠肺炎疫情下，盂蘭勝會不獲批准在球場舉辦，街道上的化寶桶數量亦大幅減少，氣氛明顯較往年「平淡」。

歷史學家鄧家宙稱，今年有很多勝會需要移師至私人道場、公館和廟宇。他批評，康文署一方面宣布盂蘭勝會是本港非物質文化遺產，卻又阻止其進行，擔心長遠引致文化萎縮，市民逐漸失去與先人的情感聯繫。



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歷史學者鄧家宙稱，今年在公眾地方舉辦的盂蘭勝會明顯減少，因康文署指勝會活動具宗教意味，加上新冠肺炎疫情未止，以此為由拒絕借出球場。

今年有很多勝會移師私人道場、公館和廟宇，惟該些場所多數不設化寶爐，不便市民燒衣，他擔心長遠引致文化萎縮。鄧家宙說，康文署雖宣布盂蘭勝會是本港非物質文化遺產，卻又阻止其進行，批評「同一個部門有兩種做法好矛盾，應該要好好整合要點樣保存同傳承。」

歷史學家鄧家宙。（資料圖片／林綺琪攝）

以往農曆七月，不難發現由街坊或有關團體放置的化寶桶，但自去年開始，街上所見的化寶桶數目亦大幅減少。鄧家宙表示，明白政府或其他團體因環保理由等，希望改變習俗，亦相信的確有部份人因設備欠奉而放棄，但仍有不少市民照樣堅持燒街衣。「無咗化寶桶，佢哋就變咗就咁喺條街燒，甚至見過有人用奶粉罐燒大衣包，其實有一定危險。」

鄧家宙認為，在文化萎縮和轉型同時，當局和團體應思考如何保存習俗。鄧說，眼見今年的盂蘭節習俗變化，相信清明和重陽祭祀活動亦日漸難存，其影響層面除文化和宗教，更憂慮市民逐漸失去與先人的情感聯繫。

《香港01》正就盂蘭勝會借場問題，向康文署查詢。