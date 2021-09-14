議員憂《無間道》涉仇警　當局稱眾多電影上映：修例無縮創作空間

商經局早前提出修例建議，電影檢查內容要考慮《港區國安法》條文。立法會電影檢查條例修訂草案委員會今(14日)首次開會，有議員關注條例能否涵蓋網上串流平台包括Netflix等，以及互聯網影片，當局回覆稱，草案只適用於在港上映電影，互聯網或串流平台等則需小心研究，但強調線上線下均受本港其他法例規管，《國安法》亦有賦予執法部門指示媒體下架權力。

另有議員點名《無間道》及《變形金剛》等電影情節，會否涉違例，當局則稱，業界創作空間仍然非常廣闊，又指修例僅影響少數及個別電影，至今仍有很多電影順利上映，即使是非主流影片，當局亦無收到針對修例後的投訴或關注，「唔覺得有特別困難。」



有議員關注電影《無間道》涉殺警情節，及「兵又係賊、賊又係兵」，會否造成仇警觀感。(《無間道》劇照)

陸頌雄冀涵蓋Netflix 政府：目前不適用

工聯會陸頌雄關注草案適用範圍，他特別點名及詢問網上串流平台例如Netflix等是否適用，期望當局堵塞漏洞。商務及經濟發展局副秘書長（通訊及創意產業）黃宗殷則指草案只規管在港上映的電影，互聯網或串流平台等則需小心研究，目前並不適用，但他於會上多次重申，即使於網上發布電影，仍受《國安法》或其他法例規定。

自由黨鍾國斌則提到，電影創作無遠弗屆，他又指，知名的港產片《無間道》揚威國際，荷里活亦有購其版權翻拍，但當中內容「兵又係賊、賊又係兵」，且情節中亦有警員被殺害，會否造成仇警觀感；另《變形金剛》等荷里活電影在港拍攝，當中「有打爛香港好多地方」，會否被解讀為影響香港。



黃宗殷回覆稱，業界創作空間仍然非常廣闊，他指，業界掌握既有的電檢尺度，又強調今次修正不會影響一般電影描述，僅針對涉及國家安全事宜。他續指，當局6月已修訂電影檢查員指引，當中清晰列明國家安全元素，至今仍有很多電影順利上映及選擇，「上映的成績亦非常好」，相信可以令業界安心，又強調創作空間並無收窄。

條例無域外管轄權 惟《國安法》可要求移除

新民黨葉劉淑儀及自由黨鍾國斌均關注電檢條例的域外管轄權，憂慮有不良影片透過互聯網以「出口轉內銷」方式在港播放，影響觀片者。黃宗殷指，雖然條例並無域外法權，只規管境內電影上映，但《國家安全法第四十三條實施細則》附表4，則賦權執法者可要求發布者移除電子信息，從而處理不利國家安全利益，因此不論線上線下，均需遵從本港所有法例包括《國安法》。

港府月前修訂《電檢條例》檢查員指引，特首林鄭月娥回應時曾指，指創作自由非毫無限制，需在維護國家安全之間作出平衡，深信新指引不會扼殺本港創業產業。(資料圖片)

電影、報刊及物品管理副專員李若愚則指，電檢條例主要規管電影在港放映情況，戲院、會所、社團及公司等亦符放映地方定義。至於放映的片段或電影來源並不重要，不論是光碟、「手指」或來自互聯網亦受規管，他又回應葉劉淑儀指，倘在私人地方以IPAD自行欣賞，「邀請一、兩個朋友睇，都唔算係上映。」

草案委員會由體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國在沒無競逐對手下當選主席，另不設副主席。草案委員會及當局一致同意，期望能於今個立法會期完成審議，並將於本月20日追加會議，加快進度。