限聚令維持　健身室符四項條件可進行逾四人課堂

政府今日（14日）公佈，將延續現行大部分社交距離措施的有效期14天，直至9月29日為止，包括繼續維持四人限聚令。另外，政府就健身中心新增一項「疫苗氣泡」安排，若符合四條件，例如訓練小組或課堂房間內的員工均已完成接種疫苗、身處房間的人士於所有時間佩戴口罩等，便可進行超過四人的訓練小組或課堂。

另外，在9月23日起，在公眾娛樂場所下的表演場所和活動場所內不佩戴口罩的表演者，以及郵輪已完成接種新冠疫苗的員工和乘客，不能再使用深喉唾液檢測，需使用由專業人員採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測。



健身室符合四大條件後，可進行超過四人的訓練小組或課堂，包括相關員工已完成接種疫苗、每個分組不多於四人、所有時間佩戴口罩等。（資料圖片／歐嘉樂攝）

政府表示，將就健身中心新增一項「疫苗氣泡」安排，可進行超過四人的訓練小組或課堂，但要先符合四項要求，包括所有身處進行有關訓練小組或課堂房間內的員工已完成接種疫苗；每個分組不多於四人，每個分組之間相距至少1.5米、或設有某種形式的隔板；所有身處房間的人士在任何時間均一直佩戴口罩（包括運動時）；在進行訓練／課堂時，教練停留在固定位置，並與其他身處房間的人士相距至少1.5米。

政府指，若訓練小組或課堂的教練如因健康原因而未能接種疫苗，須定期接受檢測。

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自9月23日起，郵輪已完成接種新冠疫苗的員工和乘客，都不能再使用深喉唾液作檢測，要由專業人員採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本。（資料圖片／張浩維攝）

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此外，政府早前公布將逐步取消接納深喉唾液作強制檢測樣本的安排。自9月23日起，須進行檢測而現時可使用深喉唾液樣本的人士，只可使用由專業人員採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，包括郵輪已完成接種新冠疫苗的員工和乘客，以及公眾娛樂場所下的表演場所和活動場所內不佩戴口罩的表演者。

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