跨性別覆核案．上訴｜政府回應政策須公平客觀一致　否則會成混亂

有跨性別人士因未完成整套變性手術，入境處拒把他們身份證上的性別由女變男。他們提出司法覆核被判敗訴，上訴庭今(14日)繼續審理他們的上訴。代表政府的律師陳詞，他指現行政策是要有一套公平和客觀的標準，以決定是否讓申請者變更其身份證上的性別。律師又指，若懲教院舍或廁所等，使用者的外表和身份證上所示不同，會造成混亂。三名法官聽取陳詞後，押後以書面頒佈裁定。



兩名上訴人：Q及Tse Henry Edward，答辯人為人事登記處處長。原審的司法覆案原有三名申請人，只有其中兩人提出上訴。

政策並非要羞辱跨性別人士

代表人事登記處的律師陳詞指，針對跨性別人士更改性別的政策，是要以公平、一致和客觀的標準，以決定是否讓申請者變更其身份證上的性別，並非要羞辱跨性別人士。相關人士可考慮整套變性手術的利弊，再決定是否進行。

外表與身份證不同會造成混亂

律師又指，政策除了涉及跨性別的權利外，亦需保障公眾利益。市民在日常生活中經常使用身份證，政策亦影響不少提供公共服務的人，包括救護員等。另外，懲教院舍、廁所等，若使用者外表和身份證上所表示不同，亦會造成混亂，故處方以完成整套變性手術為標準，屬合理。

上訴人質疑對公眾利益有何負面影響

上訴人的律師回應時稱，未有證據顯示相關政策如何影響提供公共服務的人士。對於政府認為未完成整套變性手術的女性，若在其身份證改為男性，仍有可能生育。上訴方指確有此可能，但質疑這對公眾利益會帶來什麼負面影響。

案件編號：CACV183/2019