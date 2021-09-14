跨性別覆核案．上訴｜政府回應政策須公平客觀一致　否則會成混亂

有跨性別人士因未完成整套變性手術，入境處拒把他們身份證上的性別由女變男。他們提出司法覆核被判敗訴，上訴庭今(14日)繼續審理他們的上訴。代表政府的律師陳詞，他指現行政策是要有一套公平和客觀的標準，以決定是否讓申請者變更其身份證上的性別。律師又指，若懲教院舍或廁所等，使用者的外表和身份證上所示不同，會造成混亂。三名法官聽取陳詞後，押後以書面頒佈裁定。
兩名上訴人：Q及Tse Henry Edward，答辯人為人事登記處處長。原審的司法覆案原有三名申請人，只有其中兩人提出上訴。
政策並非要羞辱跨性別人士
代表人事登記處的律師陳詞指，針對跨性別人士更改性別的政策，是要以公平、一致和客觀的標準，以決定是否讓申請者變更其身份證上的性別，並非要羞辱跨性別人士。相關人士可考慮整套變性手術的利弊，再決定是否進行。
外表與身份證不同會造成混亂
律師又指，政策除了涉及跨性別的權利外，亦需保障公眾利益。市民在日常生活中經常使用身份證，政策亦影響不少提供公共服務的人，包括救護員等。另外，懲教院舍、廁所等，若使用者外表和身份證上所表示不同，亦會造成混亂，故處方以完成整套變性手術為標準，屬合理。
上訴人質疑對公眾利益有何負面影響
上訴人的律師回應時稱，未有證據顯示相關政策如何影響提供公共服務的人士。對於政府認為未完成整套變性手術的女性，若在其身份證改為男性，仍有可能生育。上訴方指確有此可能，但質疑這對公眾利益會帶來什麼負面影響。
案件編號：CACV183/2019
跨性別覆核案．上訴｜兩跨仔未能改性別指違人權 認為制度應放寛【同性婚姻】菲籍跨性別牧師求准主持同性契結 官指無勝算拒覆核【跨性別覆核案】求修改變性標準覆核敗訴 申請人稱信最終會勝利【跨性別覆核案】器官重置作定義爭議多 歐美多採性別承認制【跨性別司法覆核案】政府勝訴 訴訟人：逼做變性手術如活摘器官