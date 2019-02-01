跨性別司法覆核案，高等法院今日（23日）裁定政府一方勝訴，女性轉換為男性的跨性別人士，未切去子宮及卵巢、重建人工陰莖，不可以更改身份證上性別。三名入稟申請人唯一公開姓名興訟的謝浩霖（Henry Edward Tse）得知判決後，指是次政府並非最後勝利，他與另外兩名跨男申請人未決定會否上訴至終審法院。 Henry於裁決前接受香港01專訪，娓娓道來他十年來為自己性別身份奮鬥的經歷。這班女變男的「跨仔」當初若完成完整變性手術就能改性別，無需與政府對薄公堂；但他們依然堅持不重建人工陰莖、切除子宮和卵巢。長達近兩年的訴訟，他們的理據是什麼？就只為更改身份證上的一個字嗎？ 攝影：歐嘉樂

因為政府至今仍未為「性別承認法」，Henry成功申請法援，與另外兩個「跨仔」先提出司法覆核案，與政府打官司，要求法庭審核入境處的規定。

自幼就被指責不像女生的Henry，多年活在痛苦掙扎中，直至負笈英國後求醫，他漸漸找回自己，甚至走上平權的路：【跨性別司法覆核案】跨仔Henry真名告政府：只想家鄉承認自己

這宗跨性別司法覆核案是繼2013年W小姐婚權案後，再有變性人士就性別權益入稟法院。三名司法覆核申請人Q、R及Henry在2018年1月聆訊後，高等法院原定於同年10月初作出裁決，但一直延期至今日才宣判結果。當初決定與政府打官司，Henry自言有勝算：「打得（官司）就希望自己贏。」

獲英頒性別承認證書 回港不受理



Henry 2011年在英國留學期間求醫，接受當地審核小組的心理和醫學評估，並開始服用男性荷爾蒙藥物，一年多後當地行政部門批准更改他的英國護照為男性，作用如同身份證；2016年更向他批出性別承認證書，於當地法律全盤承認他為男性，可以男性身份結婚和領養孩子。

他2017年回港生活工作，並向入境處申請更改香港身份證上的性別。但因為目前入境處只接納已完成整項性別重置手術的跨性別人士，亦即切除原有生殖器官、構建異性生殖器官，方可更改其身份證的性別；入境處以Henry未符合變性標準，拒絕為他更改身份證上的性別。他於是連同另外兩名未切除子宮和卵巢、重建人工陰莖的「跨仔」，向高等法院提出司法覆核，挑戰入境處的規定。

獲英國政府頒布性別承認證書後，Henry說當地行政部門把他以往所有身份證明紀錄，也一同更改性別，「沒有人知道你以前曾是女性。」

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引人權法 強逼做變性手術可被定義成酷刑



三人提出是次申請，主要是挑戰政府以完成整個變性手術，作為更改身份證性別的標準，他們認為這是間接性別歧視、違反人權法及侵犯私隱。而平等機會委員會早已表明，為尊重跨性別者人權，理想做法是毋須醫學診斷便可改性別，主席陳章明亦表態支持。

印度丹麥已剔除變性手術要求

而基於性別重置手術對身體造成重大傷害，聯合國2014年5月曾發聲明，指各國應確保任何形式的絕育手術或會引致不育的程序，並非法定性別承認的先決條件，其後印度及丹麥已把變性手術要求剔除。國際特赦組織香港分會代表幾年前接受傳媒訪問時亦指，跨性別人士完成整項性別重置手術方可轉換身份，是明顯違反人權，一旦通過，將違反聯合國《經濟、社會及文化權利國際公約》、《公民和政治權利國際公約》及《酷刑公約》等公約。

因為這宗官司，Henry看過各國案例，亦指聯合國已於2016年與人權專家發表聯合聲明，為性小眾去病化，認為他們應擁有基本人權，而世衛在去年也為跨性別者的「性別不安」（Gender Dysphoria）改為「性別不一致」（Gender Incongruence ），並剔出精神病冊。

迫做手術有如活摘器官

「是否所有跨性別者為了更改身份證上性別一欄，即使身體狀況不適合做變性手術，都要強行完成？」Henry引述香港《基本法》第39條訂明：聯合國監管的《公民權利和政治權利國際公約》在香港繼續有效；《基本法》第28條亦禁止對本港居民施酷刑及剝奪其生命，以保障香港居民身心健康不受損害。「若強逼一個不想做或不需要做變性手術的人，做變性手術，可被定義對他／她施以『酷刑』。」Henry說。他認為此舉猶如「活摘器官」。

女跨男手術風險高 隨時下半生卧床



Henry說，重建陰莖在眾多變性手術中，醫療風險最大，成功率低。「很多跨仔切去子宮和卵巢，重建一條無用的陰莖後，不斷出現併發症，例如漏尿、下體傷口發炎等等。我聽過很多人因為要做這些手術及康復療程，需要終日卧牀，根本長年無法上班或上學。」Henry不明白何以外界硬要在跨性別者的身體，強加一個沒用處的器官。「那條陰莖不會產生精子，也不會射精，用任何方法也永遠不能像原生男性般勃起，何苦呢？」

性別認同應以心理定義

對Henry而言，一個人的性別認同，是以心理定義，而非生理狀況。他知道許多跨性別者自幼討厭自己的原生性器官，希望擁有另一性別的身體。他以前也試過束胸，亦對自己有月經感到奇怪。在英國醫院獲處方荷爾蒙藥後，他停經、沒生育能力，亦已切去乳房，身體漸長出男性肌肉和體毛。「當我打從心底裏自覺是男性，並希望以這性別活下去，就已經是一個性別認同。我不覺得自己擁有一條無用的陽具就等於是男人。」

當初Henry留在英國，就能安然生活工作，「但我在香港生活工作，也應該有法律權益。」

外國改變性別不要求做完全套變性手術



何謂男人，全球各地的法律定義各異。部分國家如丹麥、阿根廷較進取，以自我聲明模式，准許申請人法定聲明自己屬某一性別，政府便承認其性別身份，不設任何醫療要求限制。Henry認為，「對跨性別人士來說，最好的當然政府採用『自我聲明』模式，接受他們的性別。」



而不少國家如英國、荷蘭和澳洲，跨性別人士無須經過荷爾蒙治療和變性手術，只需提交醫療證明，或得到心理醫生證明他們已接受過一定治療，就可更改性別。Henry當時按英國法例的「實際生活驗證」（Real Life Test）模式，先以後天性別生活兩年、表明希望終身以後天性別生活，並由性別不安專科醫生或心理學家等人撰寫至少兩份醫療報告，通過法律及醫療專家組成的審裁小組，就可獲當地政府在法律上承認其男性身份。



至於香港，目前並沒有任何法例確認，未完成全套變性手術的跨性別人士的性別身份。

司法覆核因港府遲遲未立性別承認法



這次訴諸法律，Henry是為間接向港府爭取性別承認法。「今次司法覆核案，是因為政府無好好處理上一單案件。」他口中的上一單案件，是六年前的變性人W小姐婚權案。

終審法院2013年裁定W有權以新性別與她男友結婚。變性人士有婚權，卻仍沒有其他法律權利，未完成變性手術的人又怎確認性別？終院因此當時也向政府提出，應藉此處理好跨性別人士的其他法律身份和權利，包括財產法、刑事法等等，建議立法機關參考英國的《2004年性別承認法令》（Gender Recognition Act 2004）制訂相關法例。



法庭暫緩執行裁決一年，給予政府時間修法和制定相關政策。但一年後，政府成立由律政司的「性別承認跨部門工作小組」再諮詢研究。時間又過了三年，該小組於2017年底完成「性別承認法」第一階段公眾諮詢，表示接獲逾1.75 萬份意見書，整理分析需時，至今對立法未有回音。Henry與一些跨性別者焦急地問：「究竟要拖延到幾時？政府對訂立性別承認法一直未有時間表，造成跨性別人士諸多生活不便。」

Henry漸漸走上性小眾平權的路，公開分享自己的經歷，只想更多公眾了解跨性別人士的處境。

想被自己的城市承認



記者問他既然已在英國獲承認性別，何解還回來對跨性別者諸多規限的香港？「留在香港，是我應有的權利。」回港兩年來，他因為其男性化外表與身份證上的性別不符，每次去銀行或在出示身份證明文件的場合，都尷尬萬分。職員總看着他的身份證疑惑地問：「『謝小姐，你可唔可以解釋吓，𠵱個係唔係你嚟？』，我每一次解釋自己的跨性別身份都像在出櫃。」



Henry希望藉是次司法覆核，促使政府盡快確立跨性別者的法律身份，就「性別承認法」立法。「不單為了身份證性別一欄，更是全面保障我們的法律權利。」有人曾擔心，這班仍有原生生殖器官的跨性別者，會走進異性洗手間做違法事。「任何性別的人都會犯法，用這個理由質疑我們，是不認同跨仔是男人、跨女是女人。」他與一班跨性別者只渴望在自己的城市，被法律承認自己的性別身份。

案件編號：HCAL 229/2015、HCAL 154/2017、HCAL 189/2017