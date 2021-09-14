港安醫院引入免開胸新手術　治療嚴重三尖瓣倒流病人　屬全港首宗

「香港港安醫院—司徒拔道」於今年8月中旬，成功為一名70餘歲、患有嚴重三尖瓣倒流的病人進行「經導管雙腔靜脈瓣膜系統」（Transcatheter Bicaval Valves System）安置術，是全港首宗同類手術，令這類病人有開胸以外的選擇。該院心臟科顧問醫生馮永康表示，這個新技術是利用植入心臟支架的方式，將單向心瓣系統植入兩條連接右心房的靜脈，從而改善病徵，提高病人的生活質素。



馮永康醫生介紹「經導管雙腔靜脈瓣膜系統」安置術，以微創方法（醫院提供）

三尖瓣閉鎖不全可致水腫、氣喘、呼吸困難

馮永康醫生表示，血液從上腔靜脈和下腔靜脈回到右心房，經「三尖瓣」到右心室。三尖瓣猶如一道「活門」，負責控制血液單方向流動，一旦三尖瓣閉鎖不全，血液就有可能回流到右心房，甚至上腔靜脈和下腔靜脈，令病人出現水腫，亦會氣喘，甚至呼吸困難。

「經導管雙腔靜脈瓣膜系統」原理是利用心導管，在連接右心房的上腔靜脈及下腔靜脈各植入一個單向瓣，防止血液回流。（醫院提供）

病人心臟功能差不適合傳統手術

馮醫生指，目前患有嚴重三尖瓣倒流病人可透過外科手術，進行三尖瓣環帶矯形術（Tricuspid Annuloplasty）或三尖瓣矯形術（Tricuspid Repair），或微創手術植入金屬小夾子來紓緩病徵。不過，病人鄭女士（化名）則因年紀大、心臟功能差、早年曾經開刀等因素，不能接受上述的手術，港安醫院遂引入「經導管雙腔靜脈瓣膜系統」安置術，為病人提供更多選擇。

「經導管雙腔靜脈瓣膜系統」原理是利用心導管，在連接右心房的上腔靜脈及下腔靜脈各植入一個單向瓣，防止血液回流，減少靜脈的壓力，以改善病人水腫問題。（醫院提供）

手術只需最多1.5小時

新技術的原理是利用心導管，在連接右心房的上腔靜脈及下腔靜脈各植入一個單向瓣，防止血液回流，減少靜脈的壓力，以改善病人水腫問題。它屬微創手術，約1.5小時內可以完成，可以幫助不能接受開胸手術，或是三尖瓣瓣葉分得太開的病人。鄭女士表示，術後病徵有明顯改善，「呼吸暢順了許多，水腫逐漸消失，現在不用服食去水丸，生活質素大大改善。」

香港港安醫院—司徒拔道於今年八月中旬，成功為一位七十餘歲、患有嚴重三尖瓣倒流病人進行「經導管雙腔靜脈瓣膜系統」安置術。（醫院提供）

非適合所有嚴重三尖瓣倒流病人

不過，馮醫生亦指出，新技術並沒有處理三尖瓣的問題，亦非一勞永逸，病人仍然需要接受醫生定期監測。有關手術並非適合所有嚴重三尖瓣倒流病人，病人如有右心室功能衰竭、或肺動脈高壓和肝硬化，都未必適合，病人必須先諮詢醫生。