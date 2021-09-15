記協反駁鄧炳強指控不實　強調按職工會條例收會員　否認違國安法

民陣、教協、支聯會等組織於近月被狙擊後，陸續解散或被凍結資產。保安局局長鄧炳強日前在《大公報》專訪中點名批評記協，指執委會集中幾間媒體及有大量學生會員，不過未有指出記協有任何違法行為。

記協主席陳朗昇今日（15日）在港台節目《千禧年代》指出，鄧炳強的指控與事實不符，指該會的學生會員只有不足60人，僅佔約一成三，而全部均為就讀新聞系的大專生。他強調，記協跟從職工會條例招收會員，目的為捍衛新聞自由及保障記者權益，不認為有違反國安法。



記協主席陳朗昇指，對鄧炳強日前接受專訪的說法感失望，認為指控與事實不符。他在節目上逐點回應鄧炳強的指控，對於記協被指「滲透校園」及「拉攏學生入會」，陳朗昇指，記協的學生會員只有不足60人，佔整體會員的一成三，而他們必須就讀新聞系。

他強調，記協審批會員的過程嚴謹，就學生會員而言，他們需要有介紹人及學生證，而他們若不是就讀新聞系，亦需要修讀一定學分、與新聞系相關的科目，才可成為會員；就算是現職記者，記協亦會要求他們提供卡片、作品等證明。

曾有任職主流媒體的記者 出任記協執委後遭公司施壓

鄧炳強於訪問中重提反修例運動中被警方帶走的13歲學生記者，指記協倡議「人人是記者」，指「13歲學生都係記者，無受過訓練又係記者」，陳朗昇回應指13歲學生在現場不理想，而他們一向有提醒學生記者一旦被警方建議離開，應跟從警員指示。他說，有13歲學生認為示威現場需要有更多鏡頭攝錄情況，應是社會出現問題，而非記者有問題。

至於被批評記協的執委只集中幾間媒體，陳朗昇指不容易有記者接任執委職位，由於執委名單會公開，過往有任職主流媒體的記者擔任執委後被公司施壓。

「可以做嘅會繼續做落去」

陳續指，記協會員來自不同媒體，光譜廣闊，公信力強，並跟足職工會條例運作。他強調，記協為捍衛新聞自由及保障記者權益，不認為有違反國安法。他承認，有關心記協前路問題，但「可以做嘅好少......如果權力要對我地做任何嘢，我哋可以抵擋唔多，當然可以做嘅會繼續做落去。」

他透露，職工會登記局暫未去信指要取消記協資格，不過由於他們未能選出副主席，而會章內訂明要有副主席，最近被當局提醒，需跟從會章選出副主席。