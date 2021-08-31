司法機構僅放寬查閱控罪書部份資料　記協：未能維護知情權

政府近月來收緊查冊，司法機構又不再提供被告人及及控方主管人員的個人資料，解釋或會損害妥善執行司法工作。香港記者協會早前就事件去信司法機構，及與對方代表會面。

經過3個月後獲司法機構書面回覆，指將於9月1日起採取新措施，包括於控罪書上提供被告人的居住地區、控方主管人員的警區及所屬單位等。不過，以往可供查閱的被告住址及身分證號碼、控方主管人員的姓名及職級，仍然不能查閱。記協對新安排感失望，認為仍未能穏妥查核被告身份，以及維護公眾知情權。



司法機構自3月底起收緊查閱控罪書資料。（資料圖片）

記協於5月25日去信終審法院首席法官張舉能，查問有關傳媒查閱控罪書資料事宜，並於6月18日與司法機構代表會面，經過3個月後至周一（8月30日）接獲司法機構的書面回覆。

司法機構指，將於控罪書上提供被告人的居住地區，若被告為公司或機構等非個人單位，則會提供完整公司或機構地址。至於控方主管人員的資料，則會提供警區及其所屬單位，及案件編號。

記協指，查閱控罪書的安排原意是基於司法公開原則，加強公眾對司法制度信心，司法機構刪除控罪書上的重要資料與司法公開原則不符，亦嚴重影響傳媒工作、公眾知情權。雖然司法機構作出一定程度的放寬，惟有關安排仍未達穏妥查核被告身份，以及維護公眾知情權，記協就此表示失望，並期望繼續和司法機構溝通，以改善新安排的不足。

記協近日多次發聲明，批政府連串措施打壓新聞自由。（資料圖片／鄭子峰攝）

新安排未能確認被告身份 影響新聞報道

記協指，司法機構所指「姓名、年齡、國籍及職業等指料，已足以讓傳媒辨別被告人身份一說」並不準確，尤其職業只為被告人報稱，而且本港社會大部份為華人，國籍差異甚少；而且在專業新聞報道中，確認涉及報道人士的身份為重要一環，新安排下的資訊並未能完全確認有關人士身份，嚴重影響新聞報道、調查報道及法庭新聞的完整性及可信性。

以往傳媒於控罪書上可以查閱被告的姓名、國籍、報稱職業、住址及身份證號碼；及負責案件的主管警務人員資料，包括姓名、所屬警區和職級等資料。

不過司法機構指，由於詳細住址屬私隱度高的資料，難以避免有外洩風險，或令被告或其家人受滋擾。因此除一如以往向傳媒提供被告人的姓名、控罪等資料，及盡量提供被告的年齡、性別、國籍及職業，自3月底起將不會再提供被告人的居住地址。

而控方主管人員的資料，因他是代表相關部門提出檢控，非以個人身份行事，因此只提供部門資料。