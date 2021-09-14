竹篙灣外傭檢疫今起預約　半小時額滿　周五再開預訂下月20日房間

港府在竹篙灣檢疫中心提供800個單位，供來港外傭檢疫。今日（14日）上午9時起接受預訂，《香港01》在9時嘗試登入，需要排隊逾5分鐘才能進內進行登記，至9時15分，網站可填選的強制檢疫開始日期已全屬灰色，即額滿；數分鐘後，短暫出現1個仍可選的日子，但至9時25分，整個網站已停止預約服務。

至下午，網頁公布9月20日至10月19日的房間已全部被預訂，網頁周五（17日）早上9時會再開放，供預約10月20日的房間，之後每日早上9時開放多一日名額。至於成功遞交申請者須留意，勞工處將會聯絡申請人，要求提供所需文件證明，在完成繳付10,080元費用，並獲勞工處發訂房確認通知書後，才完成預約程序。



竹篙灣外傭檢疫設施今早開放預約，惟網頁一度須排隊進入。（政府網頁截圖）

今早預約竹篙灣檢疫中心名額的網頁，甫開放已有輕微「塞車」，開放預約僅10分鐘，在9月20日至10月19日的可預約日期中，只餘4天有空位。到9時15分系統顯示已一度額滿，但在數分鐘後，短暫釋出9月20日選項，但亦迅速被預約。

01記者今早實測預約系統，申請者須先提供外傭的個人身份資料，才可開始預約手續，並須在15分鐘內完成填寫資料。需要填寫的資料，包括外傭姓名、其飲食偏好、外傭能否以英文、廣東話或普通話溝通等。另須填上聯絡人姓名、手提電話號碼、電郵地址及選擇強制檢疫開始日期。

成功交申請不等於完成預約手續

成功登記的申請人須留意，提交申請不等於已成功預訂房間，須待勞工處按遞交申請的先後處理。個案主任會於一至兩天內聯絡申請人，申請人屆時須提供外傭護照資料頁副本、有效工作簽證副本，以及當地政府認可的接種紀錄。

本港外傭短缺，政府宣布在竹篙灣檢疫中心提供800個單位，供來港外傭檢疫。（資料圖片）

外傭確診、封城或航班更改可退款

勞工處核實相關文件後會向申請人發繳款單，申請人須在繳款單上到期繳款日前或在外傭入住前兩日（以較早者為準）完成付款並提供付款收據。包括三餐膳食的住宿21晚總費用為10,080元，待勞工處發訂房確認通知書後，才完成預約程序。

萬一預約後外傭確診、封城或航班更改影響抵港時間，僱主可在入住日前提交證明退款。其他特殊情況，勞工處會按個別情況酌情處理。申請人可聯絡個案主任查詢。

10.19前的房間全滿 10.20起每日開放多一日預約名額

至下午，預約網站有告示指，9月20日至10月19日期間可提供房間已全部被預訂，如有申請人放棄已預訂房間會再開放接受預訂，並將於周五（17日）上午9時開放10月20日可供預約房間，其後每天均於相同時間、即上午9時開放多一天的預約名額，即9月18日可預約10月21日的房間，如此類推。

勞工處表示，周五（17日）上午9時會開放10月20日可供預約房間。（勞工處網站截圖）

每房備50GB本地流動數據卡、梳洗用品

根據網頁資料，檢疫中心房間內備有基本設備，包括床鋪、被、枕頭、衣櫃、熱水煲、冷氣機、熱水爐等。另外，每名外傭會獲派發一張50GB本地流動數據卡、基本用品包、個人梳洗用品包及入營物資包各一份。如有其他個人需要，外傭則應自行預先作好準備。

完成檢疫有專車送往東涌或青衣站

檢疫期間，外傭會獲提供每天三餐膳食，餐膳派發時間約為上午7時30分至8時30分（早餐）、上午11時30分至中午12時30分（午餐），以及晚上6時至7時（晚餐）。外傭完成強制檢疫後，可乘專車往附近港鐵站（東涌或青衣站）。僱主及職業介紹所亦可前往竹篙灣接外傭。惟須留意，完成檢疫前，外傭私人物品不可送離竹篙灣檢疫中心。