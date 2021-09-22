中秋節尋親｜母親因婆媳糾紛離家　女兒遭遺棄大半生：體諒她決定

中秋佳節共聚天倫，但對不少家庭來說，想齊齊整整慶祝並非必然。花名「耶穌妹」的李婷婷在出生後，母親因婆媳糾紛離家出走，從此杳無音訊，相簿中的母親十分「時髦」，會耍「大聖劈卦」及熱愛打鼓，已為人母的李婷婷多年來沒有痛恨母親，反而多一點體諒，「咁決心要離開屋企，可能嫲嫲真係太狠，人感到委屈出走都無辦法」。

同樣被母親遺棄的，還有李慧德，在養父母照顧下成長，「嗰個年代嘅女人逼不得已都唔會捨得，唔係一般人可以想像佢有幾艱難」，在兒子鼓勵下她嘗試用不同方法尋母，希望完成多年來的心願。



李婷婷的母親在她年幼時離家出走，母親居住的灣仔軒尼詩道446號的唐樓亦已重建。（張浩維攝）

現年47歲的李婷婷在1973年12月25日出生，母親劉秀琼估計今年已約70歲。李婷婷說，透過相簿可見到母親年輕時相當「時髦」，習武學會大聖劈卦、閒時愛打鼓，更與比她年紀少5歲的父親李蔭昌發展「姊弟戀」，由於父親當時未成年，他們沒有簽紙結婚，母親不久懷有身孕。

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李婷婷指，母親誕下她不足一個月，便被苛刻的祖母激走，母親搬離秀茂坪住所，父親曾經去過外家位於灣仔軒尼詩道446號的唐樓，亦曾找過於鵝頸橋街市賣魚的外公，但並無結果，久而久之他們與外家失去聯絡，父親亦與後母結婚，當年母親居住的唐樓亦已拆卸重建。

「話晒你都係生我出嚟，都要報答下佢」

「上一代嘅婆媳關係影響太深，咁決心要離開屋企，可能嫲嫲真係太狠，人感到委屈出走都無辦法」，李婷婷理解母親當年的苦況，坦言並沒有因此生氣，她曾經向紅十字會求助，但因並非涉及天災人禍未獲受理，私家偵探亦指沒有身份證號碼不接單，不過李婷婷還是希望可以與母親重遇，「咁多年都想見下佢，話晒你都係生我出嚟，都要報答下佢，想問下佢依家過得好唔好」。

64歲的李慧德從未見過生母，只知她居住西環由義里1號，但當區已經重建。（張浩維攝）

同樣尋找母親的，還有64歲的李慧德，她在1957年4月1日出生，她在手抱之齡，父親李澤及母親容潔雲就將她交託養父母照顧，兩夫婦之後亦已分開，其父因為沒錢付生活費，最後將她過送養。

「養父好遲先同我講我係領養，到我10歲時親父突然想拎返我，我覺得佢好唔啱，點解BB時唔要我，到我差唔多可以搵食嘅時候先要返我？所以我無跟佢走」，據李慧德所知，當年是一位校長將她交給養父母，估計母親是該校的老師，翻查出世紙，母親報住西環由義里1號，母親的生活痕跡，隨着當區重建而消散，如今只剩下一個街牌。

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相比起父親，李慧德更體諒母親的決定，她表示：「嗰個年代嘅女人迫不得已都唔會捨得，我都做人媽媽，唔係一般人可以想像佢有幾艱難，我未做人媽媽時，只會怪爸爸，佢係是極度無責任嘅男人，聽阿姨講如果唔係有我哋幾兄妹，佢都會離開。」

生父、養父母及丈夫都先後離世，李慧德如今餘下一個兒子，「個仔話人生有遺憾就應該盡量去做，唔好帶遺憾離開呢個世界，我覺得喺我臨終前，如果能搵到媽媽，會係我嘅心願」。

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