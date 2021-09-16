麥當勞脆香雞翼｜今共43間缺貨　北角東涌重災區　售罄分店一覽

脆香雞翼迷要「追尾班車」了！麥當勞上周六（11日）宣布，脆香雞翼將視乎分店的供應，於未來數天陸續缺貨。截至今早（16日），麥當勞約245間分店中，已有共43間售罄。其中北角及東涌為重災區，北角共有3間分店售罄，而東涌兩間分店亦已售罄，即大嶼山只剩下梅窩分店仍然有售。下文將附上所有缺貨的分店地址，以及脆香雞翼存貨情況網址。



麥當勞將麥炸雞加入超值選，由原價16.5元減至11.5元，以填補脆香雞翼的空缺。（麥當勞圖片）

麥當勞上周六於Facebook專頁宣布，由於全球的供應鏈受不穩定的國際航運影響，運載脆香雞翼的貨輪，將稍後才能抵港。不過在脆香雞翼恢復供應前，麥當勞將麥炸雞（原味雞鎚）加入超值選，由原價16.5元減至11.5元，以填補脆香雞翼的空缺。

寶達商場分店脆香雞翼首間售罄

直至昨日，寶達商場分店成為首間售罄脆香雞翼的麥當勞。其後，截至今午12時，更多達43間分店售罄，佔約245間分店近18%。其中港島佔10間，九龍佔14間，新界佔17間，離島佔2間。

東涌兩間分店全數售罄

值得注意的是，北角已有3間分店的脆香雞翼售罄，只剩下樂嘉中心分店仍有存貨。若該分店於稍後售罄，區內的脆香雞翼迷，需移步至附近鰂魚涌及天后的分店。而東涌兩間分店（東薈城及逸東）亦已售罄，即大嶼山只剩下梅窩分店仍然有售，區內的脆香雞翼迷只能在市區「追尾班車」。

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